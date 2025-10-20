Борщ — инструмент влияния: Клопотенко рассказал, чем кормят иностранных политиков в Украине (видео)

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как украинские блюда становятся инструментом культурной дипломатии и мягкой силы, которые попробовали президенты, премьеры и члены королевских семей во время визитов в Киев. Борщ, сырники и качанная каша — именно эти блюда демонстрируют иностранным гостям культуру и гастрономическое наследие Украины.

Как рассказал Клопотенко в интервью для "Радио Свобода", кулинария стала для него способом популяризировать украинскую культуру и влиять на международное сообщество через гастрономический опыт. Шеф отметил, что во время приездов иностранных делегаций он готовит классические украинские блюда, которые символизируют страну и ее традиции, и передает их даже тем гостям, которых сопровождают проводники Укрзализныци.

Клопотенко рассказал, что среди тех, кто попробовал украинский борщ и качан каши, были принц Гарри и принцесса Анна, сестра короля Чарльза. Борщ, по словам шефа, является символом украинской кухни, и именно он становится первым элементом культурной дипломатии во время международных визитов. В то же время из-за особенностей протокола, шеф редко получает прямой фидбэк от гостей.

Он также поделился историей, как узнал о любимом блюде принцессы Дианы — борще. Информацию об этом ему прислали во время исследования борща для представления в ЮНЕСКО. Письмо из Букингемского дворца подтверждало, что принцесса часто ела борщ, и даже добавляло рецепт. Это вдохновило Клопотенко персонализировать меню для принца Гарри во время его поездки по Украине.

Инициатива шеф-повара началась в 2022 году, когда он решил кормить иностранных гостей Укрзализныцей бесплатно. По его словам, мотивацией стало желание популяризировать украинскую кухню и обеспечить комфорт и качество питания для важных гостей. Клопотенко организовал процесс так, чтобы еда подавалась правильно и даже сопровождалась буклетами, которые объясняют значение каждого блюда и его культурный контекст.

Какими блюдами угощают мировых лидеров в Украине

Шеф отмечает, что кулинарная дипломатия — это не только приятный опыт вкуса. Он влияет на атмосферу, в которой происходят переговоры и принимаются решения. Например, Борис Джонсон во время визита сначала считал борщ русским блюдом, но после украинского меню изменил представление о кулинарном наследии страны. Подобным образом, сырники и качанная каша становятся элементом "мягкой силы", знакомя мир с уникальными продуктами и вкусовыми традициями Украины.

Клопотенко подчеркивает, что его задача — показать украинцам, что еда является частью культурного кода, а затем через гастрономический опыт популяризировать эту культуру на мировой арене. Зарегистрированный ЮНЕСКО борщ, по его словам, стал символом украинской гастрономии и открыл путь для других украинских блюд к признанию и популярности в мире.

Шеф также рассказал о специфике работы с делегациями: каждая страна имеет свои правила питания, ограничения и протоколы, что требует индивидуального подхода. Например, для Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен готовили особые блюда с учетом диетических предпочтений, а премьер-министр Индии получал специальное меню на основе собственных пожеланий. Процесс включал закупку продуктов, приготовление, фасовку и проверку безопасности блюд.

Напомним, что 12 сентября принц Гарри впервые приехал в Киев и стоил украинские национальные блюда.

Также Фокус писал, что во время одного из визитов в Украину Эммануэль Макрон заказал борщ и кочанную кашу, Кир Стармер — сырники, Дональд Туск — галушки, а Фридрих Мерц — львовский сырник.