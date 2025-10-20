Борщ — інструмент впливу: Клопотенко розповів, чим годують іноземних політиків в Україні (відео)

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як українські страви стають інструментом культурної дипломатії та м’якої сили, які скуштували президенти, прем’єри та члени королівських родин під час візитів до Києва. Борщ, сирники та качана каша — саме ці страви демонструють іноземним гостям культуру та гастрономічну спадщину України.

Як розповів Клопотенко в інтерв’ю для "Радіо Свобода", кулінарія стала для нього способом популяризувати українську культуру та впливати на міжнародну спільноту через гастрономічний досвід. Шеф зазначив, що під час приїздів іноземних делегацій він готує класичні українські страви, які символізують країну та її традиції, і передає їх навіть тим гостям, яких супроводжують провідники Укрзалізниці.

Клопотенко розповів, що серед тих, хто скуштував український борщ та качану кашу, були принц Гаррі та принцеса Анна, сестра короля Чарльза. Борщ, за словами шефа, є символом української кухні, і саме він стає першим елементом культурної дипломатії під час міжнародних візитів. Водночас через особливості протоколу, шеф рідко отримує прямий фідбек від гостей.

Він також поділився історією, як дізнався про улюблену страву принцеси Діани — борщ. Інформацію про це йому надіслали під час дослідження борщу для подання до ЮНЕСКО. Лист з Букінгемського палацу підтверджував, що принцеса часто їла борщ, і навіть додавав рецепт. Це надихнуло Клопотенка персоналізувати меню для принца Гаррі під час його поїздки Україною.

Ініціатива шеф-кухаря почалася у 2022 році, коли він вирішив годувати іноземних гостей Укрзалізницею безкоштовно. За його словами, мотивацією стало бажання популяризувати українську кухню та забезпечити комфорт і якість харчування для важливих гостей. Клопотенко організував процес так, щоб їжа подавалася правильно і навіть супроводжувалася буклетами, які пояснюють значення кожної страви та її культурний контекст.

Якими стравами пригощають світових лідерів в Україні

Шеф наголошує, що кулінарна дипломатія — це не лише приємний досвід смаку. Він впливає на атмосферу, у якій відбуваються переговори та приймаються рішення. Наприклад, Борис Джонсон під час візиту спочатку вважав борщ російською стравою, але після українського меню змінив уявлення про кулінарну спадщину країни. Подібним чином, сирники та качана каша стають елементом "м’якої сили", знайомлячи світ з унікальними продуктами та смаковими традиціями України.

Клопотенко підкреслює, що його завдання — показати українцям, що їжа є частиною культурного коду, а потім через гастрономічний досвід популяризувати цю культуру на світовій арені. Зареєстрований ЮНЕСКО борщ, за його словами, став символом української гастрономії та відкрив шлях для інших українських страв до визнання та популярності у світі.

Шеф також розповів про специфіку роботи з делегаціями: кожна країна має свої правила харчування, обмеження та протоколи, що вимагає індивідуального підходу. Наприклад, для Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляйєн готували особливі страви з урахуванням дієтичних уподобань, а прем’єр-міністр Індії отримував спеціальне меню на основі власних побажань. Процес включав закупівлю продуктів, приготування, фасування та перевірку безпечності страв.

Нагадаємо, що 12 вересня принц Гаррі вперше приїхав до Києва та коштував українські національні страви.

Також Фокус писав, що під час одного з візитів до України Еммануель Макрон замовив борщ і качану кашу, Кір Стармер — сирники, Дональд Туск — галушки, а Фрідріх Мерц — львівський сирник.