В Украину пришло похолодание: когда температура снова начнет расти вверх (карта)
Выходные принесли в регионы резкое ухудшение погоды — осадки и снижение температуры. Однако, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, похолодание в Украине продлится недолго.
20 октября в Украине ожидается облачная и дождливая погода. Об этом известно из прогноза, опубликованного Укргидрометцентром.
Похолодание в Украине: какая будет погода сегодня
По всей стране, кроме западных областей, прольются умеренные дожди. Ветер будет преимущественно северо-западным, 5-10 м/с. Днем столбики термометров будут фиксировать от +4 до +9 градусов.
В Киеве также будет облачно и дождливо. В дневные часы температура поднимется до 7-9 градусов тепла.
Похолодание в Украине — ненадолго
Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 19-20 октября будут "самыми холодными днями" и первый день недели удивит дождями повсюду из-за циклона. Однако, по ее словам, уже с 21 октября температура в Украине возрастет.
"Из ближайшей перспективы — теплее всего будет в Киеве в четверг, 23-го октября", — добавила эксперт.
Похолодание в Украине: дожди задержатся
Однако осадки, как сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии ТСН, будут наблюдаться всю вторую половину октября. За это время в Украине выпадет месячная норма дождей, а температура будет снижаться.
Напомним, 19 октября на Киевщине уже выпал первый снег. Грибники сделали фото в Вышгородском районе, на которых можно увидеть снежный покров прямо на зеленой траве.
Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на неделю. Он предупредил, что начнется похолодание в Украине и регионы накроют дожди, но уже на выходных погода снова будет теплой.