В Украину пришло похолодание: когда температура снова начнет расти вверх (карта)

Выходные принесли в регионы резкое ухудшение погоды — осадки и снижение температуры. Однако, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, похолодание в Украине продлится недолго.

20 октября в Украине ожидается облачная и дождливая погода. Об этом известно из прогноза, опубликованного Укргидрометцентром.

Похолодание в Украине: какая будет погода сегодня

По всей стране, кроме западных областей, прольются умеренные дожди. Ветер будет преимущественно северо-западным, 5-10 м/с. Днем столбики термометров будут фиксировать от +4 до +9 градусов.

В Киеве также будет облачно и дождливо. В дневные часы температура поднимется до 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 20 октября на карте Фото: Укргидрометцентр

Похолодание в Украине — ненадолго

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 19-20 октября будут "самыми холодными днями" и первый день недели удивит дождями повсюду из-за циклона. Однако, по ее словам, уже с 21 октября температура в Украине возрастет.

"Из ближайшей перспективы — теплее всего будет в Киеве в четверг, 23-го октября", — добавила эксперт.

Похолодание в Украине: дожди задержатся

Однако осадки, как сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии ТСН, будут наблюдаться всю вторую половину октября. За это время в Украине выпадет месячная норма дождей, а температура будет снижаться.

Напомним, 19 октября на Киевщине уже выпал первый снег. Грибники сделали фото в Вышгородском районе, на которых можно увидеть снежный покров прямо на зеленой траве.

Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на неделю. Он предупредил, что начнется похолодание в Украине и регионы накроют дожди, но уже на выходных погода снова будет теплой.