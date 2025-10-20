В Україну прийшло похолодання: коли температура знову почне рости вгору (карта)

Вихідні принесли в регіони різке погіршення погоди — опади та зниження температури. Однак, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, похолодання в Україні триватиме недовго.

20 жовтня в Україні очікується хмарна і дощова погода. Про це відомо з прогнозу, опублікованого Укргідрометцентром.

Похолодання в Україні: яка буде погода сьогодні

По всій країні, окрім західних областей, проллються помірні дощі. Вітер буде переважно північно-західним, 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +4 до +9 градусів.

У Києві також буде хмарно й дощитиме. У денні години температура підніметься до 7-9 градусів тепла.

Прогноз погоди на 20 жовтня на карті Фото: Укргідрометцентр

Похолодання в Україні — ненадовго

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 19-20 жовтня будуть "найхолоднішими днями" і перший день тижня здивує дощами повсюди через циклон. Однак, з її слів, вже з 21 жовтня температура в Україні зросте.

"З найближчої перспективи — найтепліше буде в Києві в четвер, 23-го жовтня", — додала експертка.

Похолодання в Україні: дощі затримаються

Однак опади, як повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі ТСН, спостерігатимуться усю другу половину жовтня. За цей час в Україні випаде місячна норма дощів, а температура знижуватиметься.

Нагадаємо, 19 жовтня на Київщині вже випав перший сніг. Грибники зробили фото у Вишгородському районі, на яких можна побачити сніговий покрив просто на зеленій траві.

Синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом погоди на тиждень. Він попередив, що почнеться похолодання в Україні й регіони накриють дощі, але вже на вихідних погода знову буде теплою.