В Україну прийшло похолодання: коли температура знову почне рости вгору (карта)
Вихідні принесли в регіони різке погіршення погоди — опади та зниження температури. Однак, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, похолодання в Україні триватиме недовго.
20 жовтня в Україні очікується хмарна і дощова погода. Про це відомо з прогнозу, опублікованого Укргідрометцентром.
Похолодання в Україні: яка буде погода сьогодні
По всій країні, окрім західних областей, проллються помірні дощі. Вітер буде переважно північно-західним, 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +4 до +9 градусів.
У Києві також буде хмарно й дощитиме. У денні години температура підніметься до 7-9 градусів тепла.
Похолодання в Україні — ненадовго
Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 19-20 жовтня будуть "найхолоднішими днями" і перший день тижня здивує дощами повсюди через циклон. Однак, з її слів, вже з 21 жовтня температура в Україні зросте.
"З найближчої перспективи — найтепліше буде в Києві в четвер, 23-го жовтня", — додала експертка.
Похолодання в Україні: дощі затримаються
Однак опади, як повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі ТСН, спостерігатимуться усю другу половину жовтня. За цей час в Україні випаде місячна норма дощів, а температура знижуватиметься.
Нагадаємо, 19 жовтня на Київщині вже випав перший сніг. Грибники зробили фото у Вишгородському районі, на яких можна побачити сніговий покрив просто на зеленій траві.
Синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом погоди на тиждень. Він попередив, що почнеться похолодання в Україні й регіони накриють дощі, але вже на вихідних погода знову буде теплою.