Уже завтра потеплеет до +15 градусов: Диденко спрогнозировала погоду в Украине (карта)

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на завтра. По ее словам, ночью не исключены заморозки, но в целом после ощутимого похолодания в Украине показатели термометров снова поползут вверх.

"Завтра, 21-го октября, в Украине потеплеет", — сообщила эксперт в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды на завтра

В течение дня столбики термометров будут фиксировать от +9 до +13 градусов, еще теплее будет в южных и западных областях — от +10 до +15. Холоднее всего будет на северо-востоке, где воздух прогреется лишь до 7-9 тепла.

Ночью на 21 октября самая низкая температура будет на западе, где ожидаются заморозки в пределах 0-5 градусов. На остальной территории страны прогнозируют от 1 до 6 тепла. При условии безоблачной погоды не исключены заморозки 0-3 градуса.

На востоке, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях будет дождливо. В остальных регионах будет сухо, а на западе — даже солнечно.

Прогноз погоды на 21 октября на карте Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице вторник пройдет без осадков. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +2 до +6 градусов, а днем температура повысится до +10. В дальнейшем на этой неделе в Киеве еще немного потеплеет.

"Понятно, что при +12...+16 градусах в квартирах слабое утешение от +12...+16 на улице. Однако на улице можно любоваться красивой природой, желтыми листьями, хризантемами, быстро двигаться в пуховике, шапке, догоняя маршрутку", — отметила Диденко.

Прогноз погоды на конец месяца

Синоптик рассказала, что в целом до ноября в Украине еще будут периоды с потеплением.

"А там и до отопления централизованного недалеко", — подчеркнула она.

Напомним, 20 октября по всей стране кроме запада ожидаются дожди. Температура прогреется лишь до 4-9 градусов тепла. Однако такая облачная и холодная погода надолго не задержится.

Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на эту неделю. Несмотря на холодное начало недели на выходных украинцев порадует потеплением до +20 градусов.