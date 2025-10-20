Вже завтра потеплішає до +15 градусів: Діденко спрогнозувала погоду в Україні (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на завтра. З її слів, вночі не виключені заморозки, але загалом після відчутного похолодання в Україні показники термометрів знову поповзуть вгору.

"Завтра, 21-го жовтня, в Україні потеплішає", — повідомила експертка у своєму Telegram-каналі.

Прогноз погоди на завтра

Впродовж дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +13 градусів, ще тепліше буде у південних і західних областях — від +10 до +15. Найхолодніше буде на північному сході, де повітря прогріється лише до 7-9 тепла.

Вночі на 21 жовтня найнижча температура буде на заході, де очікуються заморозки в межах 0-5 градусів. На решті території країни прогнозують від 1 до 6 тепла. За умови безхмарної погоди не виключені заморозки 0-3 градуси.

На сході, а також у Черкаській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях дощитиме. У решті регіонів буде сухо, а на заході — навіть сонячно.

Відео дня

Прогноз погоди на 21 жовтня на карті Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці вівторок пройде без опалів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до +6 градусів, а вдень температура підвищиться до +10. Надалі цього тижня у Києві ще трохи потеплішає.

"Зрозуміло, що при +12…+16 градусах у квартирах слабка втіха від +12…+16 на вулиці. Проте на вулиці можна милуватися красивою природою, жовтим листям, хризантемами, швидко рухатися у пуховику, шапці, доганяючи маршрутку", — зауважила Діденко.

Прогноз погоди на кінець місяця

Синоптикиня розповіла, що загалом до листопада в Україні ще будуть періоди з потеплінням.

"А там і до опалення централізованого недалеко", — підкреслила вона.

Нагадаємо, 20 жовтня по всій країні окрім заходу очікуються дощі. Температура прогріється лише до 4-9 градусів тепла. Однак така хмарна й холодна погода надовго не затримається.

Синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом погоди на цей тиждень. Попри холодний початок тижня на вихідних українців порадує потеплінням до +20 градусів.