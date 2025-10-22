Скандал с военными в Тернопольской области: ВСК выясняет, знала ли местная власть о пытках людей

Парламентская временная следственная комиссия проверит, знали ли местные власти Тернопольской области о действиях военных, которых подозревают в пытках людей. Также комиссия намерена выяснить, на основании чего боевых военных привлекали к работе территориальных центров комплектования.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины" и заместитель председателя ВСК Михаил Цимбалюк в эфире "Свобода Live". По его словам, на заседании ВСК уже рассматривался этот вопрос, и в ближайшее время в закрытом режиме планируют заслушать руководителя Тернопольской областной военной администрации, исполняющего обязанности руководителя Тернопольского ТЦК, руководство Сухопутных войск Украины, которым подчиняются ТЦК, а также руководство Национальной полиции.

По словам депутата, ситуация является чрезвычайно досадной. Он подчеркнул, что Третья штурмовая бригада, к которой принадлежат военные, является одним из лучших боевых подразделений, которое удерживает сложные участки фронта. В то же время Цимбалюк подчеркнул, что этот инцидент следует рассматривать как отдельный случай, ведь командование бригады уже заявило о готовности к сотрудничеству с ВСК.

Стоит отметить, что комиссию интересует опыт Тернопольского ТЦК, ведь в других регионах не было подобных случаев, когда боевые подразделения привлекали к работе центров комплектования. Кроме того, существует ряд неофициальных данных, которые также подлежат проверке. По мнению депутата, важно не допустить, чтобы этот инцидент стал поводом для использования российской пропагандой.

Вместе с тем Цимбалюк отметил, что Национальная полиция все же отреагировала на событие, хотя точное время этой реакции еще должно быть установлено во время проверки. Он подчеркнул, что деятельность ТЦК, которые сегодня работают в сложных условиях, необходимо рассматривать в контексте реформирования Вооруженных сил Украины, ведь человеческий ресурс остается основой обороноспособности государства.

По мнению народного депутата, подход к мобилизации нужно кардинально изменить, сделав ее мотивационной. Цимбалюк отметил, что сухопутные войска не должны комплектовать все рода войск, как это происходит сейчас, — эту функцию должно выполнять Министерство обороны.

К тому же он обратил внимание, что нынешняя система отталкивает людей от службы и унижает военных с боевым опытом, которым после фронта предлагают работу в ТЦК с низкой оплатой. По словам Цимбалюка, нужна политическая воля со стороны руководства государства, чтобы реформировать подходы к мобилизации и работе территориальных центров комплектования.

Как подчеркнул депутат, сегодня почти все, кто добровольно хотел защищать страну, уже на фронте, а те, кого мобилизуют принудительно, часто не имеют надлежащей мотивации. Это, по его убеждению, негативно влияет на эффективность армии.

Возвращаясь к событиям в Тернополе, Цимбалюк отметил, что военные не могли действовать самостоятельно, ведь официально на сайте Тернопольского ТЦК указано, что боевые подразделения привлекались к оповещению граждан. В то же время он заявил, что не видел ни одного нормативного документа, который бы позволял это делать.

В конце концов, Цимбалюк добавил, что ВСК намерена проверить, был ли соответствующий приказ Сухопутных войск, а также установить роль руководителя штаба обороны области и главы военной администрации в этих событиях. По его словам, в области работают другие правоохранительные органы, ответственные за соблюдение законности, поэтому важно выяснить участие каждого, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в других регионах.

Напомним, что 15 октября в Тернопольской области разоблачили группу военных, которые силой похищали людей, били их, пытали и требовали деньги и имущество. По информации полиции области, среди жертв были даже те, кто получил тяжелые ранения во время войны и проходил реабилитацию.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемые применяли жестокие методы. Один из пострадавших рассказал, что ему угрожали оружием, раздели, били и держали в нечеловеческих условиях три дня.