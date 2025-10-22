Скандал із військовими на Тернопільщині: ТСК з'ясовує, чи знала місцева влада про катування людей

Парламентська тимчасова слідча комісія перевірить, чи знала місцева влада Тернопільської області про дії військових, яких підозрюють у катуванні людей. Також комісія має намір з’ясувати, на підставі чого бойових військових залучали до роботи територіальних центрів комплектування.

Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини" та заступник голови ТСК Михайло Цимбалюк в ефірі "Свобода Live". За його словами, на засіданні ТСК уже розглядалося це питання, і найближчим часом у закритому режимі планують заслухати керівника Тернопільської обласної військової адміністрації, виконуючого обов’язки керівника Тернопільського ТЦК, керівництво Сухопутних військ України, яким підпорядковуються ТЦК, а також керівництво Національної поліції.

За словами депутата, ситуація є надзвичайно прикрою. Він підкреслив, що Третя штурмова бригада, до якої належать військові, є одним із найкращих бойових підрозділів, що утримує складні ділянки фронту. Водночас Цимбалюк наголосив, що цей інцидент слід розглядати як окремий випадок, адже командування бригади вже заявило про готовність до співпраці з ТСК.

Варто зазначити, що комісію цікавить досвід Тернопільського ТЦК, адже в інших регіонах не було подібних випадків, коли бойові підрозділи залучали до роботи центрів комплектування. Крім того, існує низка неофіційних даних, які також підлягають перевірці. На думку депутата, важливо не допустити, щоб цей інцидент став приводом для використання російською пропагандою.

Разом із тим Цимбалюк зауважив, що Національна поліція все ж відреагувала на подію, хоча точний час цієї реакції ще має бути встановлений під час перевірки. Він підкреслив, що діяльність ТЦК, які сьогодні працюють у складних умовах, необхідно розглядати в контексті реформування Збройних сил України, адже людський ресурс залишається основою обороноздатності держави.

На думку народного депутата, підхід до мобілізації потрібно кардинально змінити, зробивши її мотиваційною. Цимбалюк зауважив, що сухопутні війська не повинні комплектувати всі роди військ, як це відбувається зараз, — цю функцію має виконувати Міністерство оборони.

До того ж він звернув увагу, що нинішня система відштовхує людей від служби та принижує військових із бойовим досвідом, яким після фронту пропонують роботу в ТЦК із низькою оплатою. За словами Цимбалюка, потрібна політична воля з боку керівництва держави, щоб реформувати підходи до мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.

Як підкреслив депутат, сьогодні майже всі, хто добровільно хотів захищати країну, уже на фронті, а ті, кого мобілізують примусово, часто не мають належної мотивації. Це, на його переконання, негативно впливає на ефективність армії.

Повертаючись до подій у Тернополі, Цимбалюк наголосив, що військові не могли діяти самостійно, адже офіційно на сайті Тернопільського ТЦК зазначено, що бойові підрозділи залучалися до оповіщення громадян. Водночас він заявив, що не бачив жодного нормативного документа, який би дозволяв це робити.

Зрештою, Цимбалюк додав, що ТСК має намір перевірити, чи був відповідний наказ Сухопутних військ, а також встановити роль керівника штабу оборони області та голови військової адміністрації у цих подіях. За його словами, в області працюють інші правоохоронні органи, відповідальні за дотримання законності, тому важливо з’ясувати участь кожного, аби запобігти повторенню подібних випадків в інших регіонах.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Тернопільській області викрили групу військових, які силоміць викрадали людей, били їх, катували та вимагали гроші й майно. За інформацією поліції області, серед жертв були навіть ті, хто отримав важкі поранення під час війни та проходив реабілітацію.

Згодом з’ясувалося, що підозрювані застосовували жорстокі методи. Один із потерпілих розповів, що його погрожували зброєю, роздягли, били й тримали у нелюдських умовах три дні.