Затягнули без одягу в бусик та били: з'явились нові деталі скандалу з військовими на Тернопільщині

На Тернопільщині затримали групу військових, яких підозрюють у викраденнях і жорстоких катуваннях цивільних і військових. Як повідомляє видання ТСН, з посиланням на власні джерела в поліції, їхні дії могли мати на меті незаконне збагачення під виглядом проведення мобілізаційних заходів.

Як пише ТСН, підозрювані діяли нібито від імені військових структур, однак документів, що давали їм право проводити такі заходи, не виявлено. У джерелах видання зазначають, що мотиви військових залишаються не зовсім зрозумілими, а точні обставини їхніх дій наразі перевіряються.

Зокрема, у поліції Тернопільської області заявили, що підозрювані застосовували особливо жорстокі методи. Один із потерпілих розповів: "Один із них дістав пістолет і вистрілив біля моєї руки. Мене голого завантажити в бусик і повезли. Запитували, чи можу я їм щось запропонувати, чи хочу бачити дружину та дітей". Чоловіка утримували у нелюдських умовах протягом трьох днів, примушували бігти перед автомобілем і били.

Слідство повідомляє, що сімом підозрюваним вже оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

катування (ч. 2 ст. 127);

незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146);

розбій (ч. 4 ст. 187);

та незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289).

Відео, оприлюднене поліцією, підтверджує деталі жорстокого поводження: потерпілий розповідає, що його силоміць заштовхали в мікроавтобус із використанням сльозогінного газу, вивезли за місто, роздягнули, облили легкозаймистою речовиною і змусили бігти перед авто.

Поки що не уточнено, до якого саме підрозділу належать затримані військові. Водночас у соцмережах Третя штурмова бригада запевнила, що готова співпрацювати з правоохоронними органами та сприяти повному та об’єктивному розслідуванню та додала: "Ми засуджуємо насильство проти цивільних осіб і сприятимемо притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії".

У повідомленні бригади також наголошується, що це один із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових, і вони дотримуються суворих стандартів поводження з цивільним населенням.

Нагадаємо, що декілька днів тому у Тернополі біля торгового центру "Орнава" сталась сутичка між чоловіками, одягненими у військовому форму, правоохоронцями та людьми, що там перебували.

Також Фокус писав, що 14 жовтня у Києві поліція перевіряла обставини відео, на якому кілька чоловіків б’ють військового у кріслі колісному.