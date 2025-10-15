Військових на Тернопільщині підозрюють у викраденнях і катуваннях: 3-тя штурмова зробила заяву

В Третій штурмовій бригаді відреагували на повідомлення поліції про затримання військових у Тернопільській області, яких підозрюють у викраденнях і катуваннях людей. В підрозділі запевняють, що відкриті до співпраці з правоохоронними органами.

Офіційна заява Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України була опублікована в Telegram-каналі ввечері 15 жовтня. При цьому в пресрелізі поліції назва підрозділу, в якому служать затримані, не розкривалася.

"Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами й очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України", — ідеться в заяві Третьої штурмової.

Пресслужба підрозділу наголосила, що 3 штурмова бригада має найнижчий рівень злочинності серед військовослужбовців.

"Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", — запевнили в підрозділі.

Третя штурмова відреагувала на затримання військових у Тернопільській області Фото: скриншот

Про те, що на Тернопільщині затримали військових, які викрадали та катували людей, в Національній поліції України повідомили 15 жовтня. За інформацією правоохоронців, підозрювані відібрали у 27-річного жителя Тернополя автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Також слідство повідомило про випадки викрадення людей, катувань, погроз, утримання в нелюдських умовах і вимагань грошей за звільнення. Сімом чоловікам повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України: катування, незаконне позбавлення волі, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, 13 жовтня в Тернополі сталася масова бійка біля торгового центру "Орнава" між місцевими жителями та людьми у військовій формі.