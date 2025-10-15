Военных на Тернопольщине подозревают в похищениях и пытках: 3-я штурмовая сделала заявление

В Третьей штурмовой бригаде отреагировали на сообщение полиции о задержании военных в Тернопольской области, которых подозревают в похищениях и пытках людей. В подразделении уверяют, что открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Официальное заявление Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины было опубликовано в Telegram-канале вечером 15 октября. При этом в пресс-релизе полиции название подразделения, в котором служат задержанные, не раскрывалось.

"Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой. Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Национальной полиции Украины", — говорится в заявлении Третьей штурмовой.

Пресс-служба подразделения отметила, что 3 штурмовая бригада имеет самый низкий уровень преступности среди военнослужащих.

"Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", — заверили в подразделении.

Третья штурмовая отреагировала на задержание военных в Тернопольской области Фото: скриншот

О том, что на Тернопольщине задержали военных, которые похищали и пытали людей, в Национальной полиции Украины сообщили 15 октября. По информации правоохранителей, подозреваемые отобрали у 27-летнего жителя Тернополя автомобиль KIA и использовали его в собственных целях. Также следствие сообщило о случаях похищения людей, пыток, угроз, содержания в нечеловеческих условиях и вымогательств денег за освобождение. Семерым мужчинам сообщено о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пытки, незаконное лишение свободы, разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, 13 октября в Тернополе произошла массовая драка возле торгового центра "Орнава" между местными жителями и людьми в военной форме.