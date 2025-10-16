Затащили без одежды в бусик и били: появились новые детали скандала с военными в Тернопольской области

В Тернопольской области задержали группу военных, которых подозревают в похищениях и жестоких пытках гражданских и военных. Как сообщает издание ТСН, со ссылкой на собственные источники в полиции, их действия могли иметь целью незаконное обогащение под видом проведения мобилизационных мероприятий.

Как пишет ТСН, подозреваемые действовали якобы от имени военных структур, однако документов, дававших им право проводить такие мероприятия, не обнаружено. В источниках издания отмечают, что мотивы военных остаются не совсем понятными, а точные обстоятельства их действий пока проверяются.

В частности, в полиции Тернопольской области заявили, что подозреваемые применяли особо жестокие методы. Один из пострадавших рассказал: "Один из них достал пистолет и выстрелил возле моей руки. Меня голого загрузили в бусик и повезли. Спрашивали, могу ли я им что-то предложить, хочу ли видеть жену и детей". Мужчину удерживали в нечеловеческих условиях в течение трех дней, заставляли бежать перед автомобилем и били.

Следствие сообщает, что семерым подозреваемым уже объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:

пытки (ч. 2 ст. 127);

незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146);

разбой (ч. 4 ст. 187);

и незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 289).

Видео, обнародованное полицией, подтверждает детали жестокого обращения: пострадавший рассказывает, что его силой затолкали в микроавтобус с использованием слезоточивого газа, вывезли за город, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто.

Пока не уточняется, к какому именно подразделению относятся задержанные военные. В то же время в соцсетях Третья штурмовая бригада заверила, что готова сотрудничать с правоохранительными органами и способствовать полному и объективному расследованию и добавила: "Мы осуждаем насилие против гражданских лиц и будем способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия".

В сообщении бригады также отмечается, что это одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных, и они придерживаются строгих стандартов обращения с гражданским населением.

Напомним, что несколько дней назад в Тернополе возле торгового центра "Орнава" произошла стычка между мужчинами, одетыми в военной форме, правоохранителями и людьми, которые там находились.

Также Фокус писал, что 14 октября в Киеве полиция проверяла обстоятельства видео, на котором несколько мужчин избивают военного в кресле колесном.