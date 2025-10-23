"Температура немного нас порадует": Диденко предупредила, что Украину накроют дожди (карта)

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на завтра. Она сообщила, что в регионах следует ожидать дождей и сильного ветра.

23 октября украинцы могут страдать от головной боли из-за изменения погоды. Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра: прогноз

"Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании, принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений", — отметила эксперт.

Упомянутый синоптиком цикл на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

По ее словам, осадки постепенно будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом. Сначала задождит на западе, а уже в течение дня и до вечера — в южных, центральных и северных регионах. На востоке, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях в пятницу пока будет сухо, но погода ожидается облачная.

"Я уже упоминала — завтра ожидается сильный юго-восточный ветер, осторожно! И хотя бы температура воздуха немного нас порадует среди ветров и дождей", — подчеркнула Диденко.

Больше всего погода на завтра радует южную часть страны, где прогнозируют от +16 до +19 градусов. В целом по стране столбики термометров будут фиксировать от +12 до +17. Ощутимо похолодает только на крайнем западе, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где температура будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов.

Погода на завтра в Киеве

В столице 24 октября тоже возможен дождь, но уже вечером. Однако юго-восточный ветер уже будет сообщать о приближении атмосферного фронта, поэтому порывы будут достигать штормовых значений — 12-15 метров в секунду.

Однако в Киеве пока будет тепло. Ночью столбики термометров будут фиксировать до +10 градусов, а днем — даже до +15.

"В субботу — еще дождь в Киеве, в воскресенье — прояснения. Однако похолодает по сравнению с пятницей", — добавила синоптик.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич информировал, что суббота в Украине будет теплой, хоть и дождливой. В воскресенье же температура начнет снижаться, и в большинстве областей сохранятся осадки.

