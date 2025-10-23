"Температура трохи нас потішить": Діденко попередила, що Україну накриють дощі (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на завтра. Вона повідомила, що в регіонах слід очікувати на дощі й сильний вітер.

23 жовтня українці можуть страждати від головного болю через зміну погоди. Про це у своєму Telegram-каналі розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на завтра: прогноз

"Атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень", — зазначила експертка.

Згаданий синоптикинею циклом на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

З її слів, опади поступово переміщуватимуться разом з атмосферним фронтом. Спочатку задощить на заході, а вже впродовж дня і до вечора — у південних, центральних і північних регіонах. На сході, а також у Сумській, Полтавській, Запорізькій і Дніпропетровській областях у п'ятницю поки буде сухо, але погода очікується хмарна.

"Я вже згадувала — завтра очікується сильний південно-східний вітер, обережно! І хоча б температура повітря трохи нас потішить серед вітрів та дощів", — підкреслила Діденко.

Найбільше погода на завтра радує південну частину країни, де прогнозують від +16 до +19 градусів. Загалом по країні стовпчики термометрів фіксуватимуть від +12 до +17. Відчутно похолодає лише на крайньому заході, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, де температура коливатиметься в межах від +9 до +12 градусів.

Погода на завтра у Києві

У столиці 24 жовтня теж можливий дощ, але вже ввечері. Однак південно-східний вітер вже сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, тож пориви сягатимуть штормових значень — 12-15 метрів за секунду.

Однак у Києві поки буде тепло. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть до +10 градусів, а вдень — навіть до +15.

"У суботу — ще дощ у Києві, у неділю — прояснення. Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич інформував, що субота в Україні буде теплою, хоч і дощовою. У неділю ж температура почне знижуватись, і у більшості областей утримаються опади.

