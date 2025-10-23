В ДТЕК оновили графіки відключень світла: коли і в яких областях не буде електроенергії

Графіки стабілізаційних відключень світла 23 жовтня для Києва та Дніпропетровської області були оновлені. Загалом електроенергію погодинно вимикають у 12 регіонах.

Оновлені графіки відключення світла на 23 жовтня оприлюднила пресслужба ДТЕК. Також погодинні відключення діють у Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Житомирській, Запорізькій і Кіровоградській областях. На Миколаївщині частина споживачів без світла через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла у Києві

В столиці 23 жовтня електроенергія буде відсутня за таким розкладом:

1 і 2 підгрупи 1 черги без світла з 10:00 до 17:00;

1 підгрупа 2 черги — з 10:00 до 17:00;

2 підгрупа 2 черги — з 19:30 до 23:00;

1 і 2 підгрупи 3 черги — з 13:30 до 20:30;

1 і 2 підгрупи 4 черги — з 16:00 до 20:30;

1 і 2 підгрупи 5 черги — з 7:00 до 14:00 і з 19:30 до 23:00;

1 підгрупа 6 черги — з 7:00 до 11:00 і з 19:30 до 23:00;

2 підгрупа 6 черги — з 7:00 до 11:00 і з 16:00 до 22:00.

Відео дня

Графіки стабілізаційних відключень у Києві для 1–3 черг Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень у Києві для 4–6 черг Фото: ДТЕК

У Київській області графік відключень електроенергії розбитий на 30-хвилинні інтервали, між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі проходить щонайменше 3,5 години. Інформацію за конкретною адресою можна дізнатися на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області 23 жовтня діятиме такий графік стабілізаційних відключень:

1 підгрупа 1 черги без світла з 9:00 до 10:00;

2 підгрупа 1 черги без світла з 19:30 до 23:00;

1 і 2 підгрупи 2 черги без електроенергії з 9:00 до 10:00 і з 19:30 до 23:00;

3 і 4 черги зі світлом весь день;

1 підгрупа 5 черги без світла з 7:00 до 9:00;

2 підгрупа 5 черги без електроенергії з 16:00 до 19:30;

1 і 2 підгрупи 6 черги без світла з 7:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:30.

Графіки стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області для 1–3 черг Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області для 4–6 черг Фото: ДТЕК

Полтавська область

На Полтавщині графік погодинних відключень запроваджений в обсязі 1.5 черг з 07:00 по 11:03 та з 16:00 по 23:59. Актуальна інформація розміщена на сайті.

Порядок відключення черг 23 жовтня в Полтавській області Фото: скриншот

Черкаська область

Графіки відключення світла на Черкащині відповідно до інформації на сайті АТ "Черкасиобленерго" має такий вигляд:

1 черга без світла з 11:00 по 13:00 і з 19:00 по 21:00;

2.1 відключена з 11:00 по 13:00 і з 19:00 по 21:00;

2.2 черга — з 13:00 по 15:00 і з 21:00 по 23:00;

3 черга — з 13:00 по 15:00 і з 21:00 по 23:00;

4 черга — з 07:00 по 09:00 і з 15:00 по 17:00;

5.1 черга — з 07:00 по 09:00 і з 15:00 по 17:00;

5.2 черга — з 09:00 по 11:00 і з 17:00 по 19:00;

6 черга — з 09:00 по 11:00 і з 17:00 по 19:00.

Харківська область

Актуальну інформацію про погодинні відключення на Харківщині можна дізнатися на сайті АТ "Харківобленерго". 23 жовтня діятимуть відключення обсягом 1,5 черги.

Погодинні відключення світла в Харківській області 23 жовтня за чергами Фото: скриншот

Житомирська область

На Житомирщині погодинні відключення обсягом 1,5 черги 23 жовтня діють з 7:00 до 23:00, максимальний проміжок часу без світла становить 3 години. Актуальну інформацію можна побачити на сайті обленерго.

Графіки погодинних відключень світла 23 жовтня в Житомирській області Фото: скриншот

Сумська область

Свою чергу графіку погодинних відключень за адресою можна дізнатися на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ.

Чернігівська область

Актуальні дані щодо часу відключень електроенергії в Чернігівській області можна дізнатися на сайті АТ "Чернігівобленерго". Згідно з графіком на 23 жовтня, в цьому регіоні максимальний проміжок часу без світла сягає 6 годин.

В "Чернігівобленерго" опублікували графік відключень на 23 жовтня Фото: Telegram

Запорізька область

Графік відключень світла на Запоріжжі можна побачити на сайті АТ "Запоріжжяобленерго". Електроенергія буде відсутня у підчерг за таким розкладом:

1.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30;

1.2: 12:00 – 15:30;

2.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30;

2.2: 22:30 – 23:30;

3.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00;

3.2: 15:30 – 19:00;

4.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00;

4.2: 06:30 – 08:30;

5.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30;

5.2: 19:00 – 22:30;

6.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30;

6.2: 08:30 – 12:00.

Кіровоградська область

В Кіровоградській області, згідно з оновленою інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго", світло у черг вимикатимуть в такому порядку:

1.1: 09-10, 17-19;

1.2: 09-10, 17-19;

2.1: 09-10, 17-19;

2.2: 19-21;

3.1: 19-21;

3.2: 19-21;

4.1: 21-23;

4.2: 21-23;

5.1: 07-09, 21-23;

5.2: 16-17;

6.1: 07-09, 16-17;

6.2: 07-09, 16-17.

Графік відключення світла на 23 жовтня оновили Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Укренерго" 23 жовтня назвали регіони з критичною ситуацією з електроенергією. Погодинні відключення до 3 годин одночасно були запроваджені в 12 областях. Без світла через ворожі удари по енергооб'єктах лишилися частини Харківської та Чернігівської областей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в опублікованому 23 жовтня інтерв'ю зазначив, що Росія хоче залишити українців без світла і тепла взимку. Втім він зазначив, що західні партнери готові допомогти Україні пройти опалювальний сезон.