В ДТЕК оновили графіки відключень світла: коли і в яких областях не буде електроенергії
Графіки стабілізаційних відключень світла 23 жовтня для Києва та Дніпропетровської області були оновлені. Загалом електроенергію погодинно вимикають у 12 регіонах.
Оновлені графіки відключення світла на 23 жовтня оприлюднила пресслужба ДТЕК. Також погодинні відключення діють у Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Житомирській, Запорізькій і Кіровоградській областях. На Миколаївщині частина споживачів без світла через ремонтні роботи.
Графіки відключення світла у Києві
В столиці 23 жовтня електроенергія буде відсутня за таким розкладом:
- 1 і 2 підгрупи 1 черги без світла з 10:00 до 17:00;
- 1 підгрупа 2 черги — з 10:00 до 17:00;
- 2 підгрупа 2 черги — з 19:30 до 23:00;
- 1 і 2 підгрупи 3 черги — з 13:30 до 20:30;
- 1 і 2 підгрупи 4 черги — з 16:00 до 20:30;
- 1 і 2 підгрупи 5 черги — з 7:00 до 14:00 і з 19:30 до 23:00;
- 1 підгрупа 6 черги — з 7:00 до 11:00 і з 19:30 до 23:00;
- 2 підгрупа 6 черги — з 7:00 до 11:00 і з 16:00 до 22:00.
У Київській області графік відключень електроенергії розбитий на 30-хвилинні інтервали, між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі проходить щонайменше 3,5 години. Інформацію за конкретною адресою можна дізнатися на сайті ДТЕК.
Графіки відключення світла в Дніпропетровській області
В Дніпропетровській області 23 жовтня діятиме такий графік стабілізаційних відключень:
- 1 підгрупа 1 черги без світла з 9:00 до 10:00;
- 2 підгрупа 1 черги без світла з 19:30 до 23:00;
- 1 і 2 підгрупи 2 черги без електроенергії з 9:00 до 10:00 і з 19:30 до 23:00;
- 3 і 4 черги зі світлом весь день;
- 1 підгрупа 5 черги без світла з 7:00 до 9:00;
- 2 підгрупа 5 черги без електроенергії з 16:00 до 19:30;
- 1 і 2 підгрупи 6 черги без світла з 7:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:30.
Полтавська область
На Полтавщині графік погодинних відключень запроваджений в обсязі 1.5 черг з 07:00 по 11:03 та з 16:00 по 23:59. Актуальна інформація розміщена на сайті.
Черкаська область
Графіки відключення світла на Черкащині відповідно до інформації на сайті АТ "Черкасиобленерго" має такий вигляд:
- 1 черга без світла з 11:00 по 13:00 і з 19:00 по 21:00;
- 2.1 відключена з 11:00 по 13:00 і з 19:00 по 21:00;
- 2.2 черга — з 13:00 по 15:00 і з 21:00 по 23:00;
- 3 черга — з 13:00 по 15:00 і з 21:00 по 23:00;
- 4 черга — з 07:00 по 09:00 і з 15:00 по 17:00;
- 5.1 черга — з 07:00 по 09:00 і з 15:00 по 17:00;
- 5.2 черга — з 09:00 по 11:00 і з 17:00 по 19:00;
- 6 черга — з 09:00 по 11:00 і з 17:00 по 19:00.
Харківська область
Актуальну інформацію про погодинні відключення на Харківщині можна дізнатися на сайті АТ "Харківобленерго". 23 жовтня діятимуть відключення обсягом 1,5 черги.
Житомирська область
На Житомирщині погодинні відключення обсягом 1,5 черги 23 жовтня діють з 7:00 до 23:00, максимальний проміжок часу без світла становить 3 години. Актуальну інформацію можна побачити на сайті обленерго.
Сумська область
Свою чергу графіку погодинних відключень за адресою можна дізнатися на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ.
Чернігівська область
Актуальні дані щодо часу відключень електроенергії в Чернігівській області можна дізнатися на сайті АТ "Чернігівобленерго". Згідно з графіком на 23 жовтня, в цьому регіоні максимальний проміжок часу без світла сягає 6 годин.
Запорізька область
Графік відключень світла на Запоріжжі можна побачити на сайті АТ "Запоріжжяобленерго". Електроенергія буде відсутня у підчерг за таким розкладом:
- 1.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30;
- 1.2: 12:00 – 15:30;
- 2.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30;
- 2.2: 22:30 – 23:30;
- 3.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00;
- 3.2: 15:30 – 19:00;
- 4.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00;
- 4.2: 06:30 – 08:30;
- 5.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30;
- 5.2: 19:00 – 22:30;
- 6.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30;
- 6.2: 08:30 – 12:00.
Кіровоградська область
В Кіровоградській області, згідно з оновленою інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго", світло у черг вимикатимуть в такому порядку:
- 1.1: 09-10, 17-19;
- 1.2: 09-10, 17-19;
- 2.1: 09-10, 17-19;
- 2.2: 19-21;
- 3.1: 19-21;
- 3.2: 19-21;
- 4.1: 21-23;
- 4.2: 21-23;
- 5.1: 07-09, 21-23;
- 5.2: 16-17;
- 6.1: 07-09, 16-17;
- 6.2: 07-09, 16-17.
Нагадаємо, в "Укренерго" 23 жовтня назвали регіони з критичною ситуацією з електроенергією. Погодинні відключення до 3 годин одночасно були запроваджені в 12 областях. Без світла через ворожі удари по енергооб'єктах лишилися частини Харківської та Чернігівської областей.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в опублікованому 23 жовтня інтерв'ю зазначив, що Росія хоче залишити українців без світла і тепла взимку. Втім він зазначив, що західні партнери готові допомогти Україні пройти опалювальний сезон.