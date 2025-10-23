В ДТЭК обновили графики отключений света: когда и в каких областях не будет электроэнергии
Графики стабилизационных отключений света 23 октября для Киева и Днепропетровской области были обновлены. В целом электроэнергию почасово отключают в 12 регионах.
Обновленные графики отключения света на 23 октября обнародовала пресс-служба ДТЭК. Также почасовые отключения действуют в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Запорожской и Кировоградской областях. На Николаевщине часть потребителей без света из-за ремонтных работ.
Графики отключения света в Киеве
В столице 23 октября электроэнергия будет отсутствовать по такому расписанию:
- 1 и 2 подгруппы 1 очереди без света с 10:00 до 17:00;
- 1 подгруппа 2 очереди — с 10:00 до 17:00;
- 2 подгруппа 2 очереди — с 19:30 до 23:00;
- 1 и 2 подгруппы 3 очереди — с 13:30 до 20:30;
- 1 и 2 подгруппы 4 очереди — с 16:00 до 20:30;
- 1 и 2 подгруппы 5 очереди — с 7:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;
- 1 подгруппа 6 очереди — с 7:00 до 11:00 и с 19:30 до 23:00;
- 2 подгруппа 6 очереди — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
В Киевской области график отключений электроэнергии разбит на 30-минутные интервалы, между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети проходит не менее 3,5 часов. Информацию по конкретному адресу можно узнать на сайте ДТЭК.
Графики отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области 23 октября будет действовать такой график стабилизационных отключений:
- 1 подгруппа 1 очереди без света с 9:00 до 10:00;
- 2 подгруппа 1 очереди без света с 19:30 до 23:00;
- 1 и 2 подгруппы 2 очереди без электроэнергии с 9:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;
- 3 и 4 очереди со светом весь день;
- 1 подгруппа 5 очереди без света с 7:00 до 9:00;
- 2 подгруппа 5 очереди без электроэнергии с 16:00 до 19:30;
- 1 и 2 подгруппы 6 очереди без света с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:30.
Полтавская область
На Полтавщине график почасовых отключений введен в объеме 1.5 очередей с 07:00 по 11:03 и с 16:00 по 23:59. Актуальная информация размещена на сайте.
Черкасская область
Графики отключения света в Черкасской области в соответствии с информацией на сайте АО "Черкассыоблэнерго" имеет такой вид:
- 1 очередь без света с 11:00 по 13:00 и с 19:00 по 21:00;
- 2.1 отключена с 11:00 по 13:00 и с 19:00 по 21:00;
- 2.2 очередь — с 13:00 по 15:00 и с 21:00 по 23:00;
- 3 очередь — с 13:00 по 15:00 и с 21:00 по 23:00;
- 4 очередь — с 07:00 по 09:00 и с 15:00 по 17:00;
- 5.1 очередь — с 07:00 по 09:00 и с 15:00 по 17:00;
- 5.2 очередь — с 09:00 по 11:00 и с 17:00 по 19:00;
- 6 очередь — с 09:00 по 11:00 и с 17:00 по 19:00.
Харьковская область
Актуальную информацию о почасовых отключениях на Харьковщине можно узнать на сайте АО "Харьковоблэнерго". 23 октября будут действовать отключения объемом 1,5 очереди.
Житомирская область
На Житомирщине почасовые отключения объемом 1,5 очереди 23 октября действуют с 7:00 до 23:00, максимальный промежуток времени без света составляет 3 часа. Актуальную информацию можно увидеть на сайте облэнерго.
Сумская область
Свою очередь графика почасовых отключений по адресу можно узнать на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения-Дознаться очередь ГПВ.
Черниговская область
Актуальные данные по времени отключений электроэнергии в Черниговской области можно узнать на сайте АО "Черниговоблэнерго". Согласно графику на 23 октября, в этом регионе максимальный промежуток времени без света достигает 6 часов.
Запорожская область
График отключений света в Запорожье можно увидеть на сайте АО "Запорожьеоблэнерго". Электроэнергия будет отсутствовать в подчинение по такому расписанию:
- 1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30;
- 1.2: 12:00 — 15:30;
- 2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30;
- 2.2: 22:30 — 23:30;
- 3.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00;
- 3.2: 15:30 — 19:00;
- 4.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00;
- 4.2: 06:30 — 08:30;
- 5.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30;
- 5.2: 19:00 — 22:30;
- 6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30;
- 6.2: 08:30 — 12:00.
Кировоградская область
В Кировоградской области, согласно обновленной информации ЧАО "Кировоградоблэнерго", свет в очередях будут выключать в таком порядке:
- 1.1: 09-10, 17-19;
- 1.2: 09-10, 17-19;
- 2.1: 09-10, 17-19;
- 2.2: 19-21;
- 3.1: 19-21;
- 3.2: 19-21;
- 4.1: 21-23;
- 4.2: 21-23;
- 5.1: 07-09, 21-23;
- 5.2: 16-17;
- 6.1: 07-09, 16-17;
- 6.2: 07-09, 16-17.
Напомним, в "Укрэнерго" 23 октября назвали регионы с критической ситуацией с электроэнергией. Почасовые отключения до 3 часов одновременно были введены в 12 областях. Без света из-за вражеских ударов по энергообъектам остались части Харьковской и Черниговской областей.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в опубликованном 23 октября интервью отметил, что Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой. Впрочем он отметил, что западные партнеры готовы помочь Украине пройти отопительный сезон.