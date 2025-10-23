В ДТЭК обновили графики отключений света: когда и в каких областях не будет электроэнергии

Графики стабилизационных отключений света 23 октября для Киева и Днепропетровской области были обновлены. В целом электроэнергию почасово отключают в 12 регионах.

Обновленные графики отключения света на 23 октября обнародовала пресс-служба ДТЭК. Также почасовые отключения действуют в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Запорожской и Кировоградской областях. На Николаевщине часть потребителей без света из-за ремонтных работ.

Графики отключения света в Киеве

В столице 23 октября электроэнергия будет отсутствовать по такому расписанию:

1 и 2 подгруппы 1 очереди без света с 10:00 до 17:00;

1 подгруппа 2 очереди — с 10:00 до 17:00;

2 подгруппа 2 очереди — с 19:30 до 23:00;

1 и 2 подгруппы 3 очереди — с 13:30 до 20:30;

1 и 2 подгруппы 4 очереди — с 16:00 до 20:30;

1 и 2 подгруппы 5 очереди — с 7:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;

1 подгруппа 6 очереди — с 7:00 до 11:00 и с 19:30 до 23:00;

2 подгруппа 6 очереди — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Графики стабилизационных отключений в Киеве для 1-3 очередей Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В Киевской области график отключений электроэнергии разбит на 30-минутные интервалы, между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети проходит не менее 3,5 часов. Информацию по конкретному адресу можно узнать на сайте ДТЭК.

Графики отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области 23 октября будет действовать такой график стабилизационных отключений:

1 подгруппа 1 очереди без света с 9:00 до 10:00;

2 подгруппа 1 очереди без света с 19:30 до 23:00;

1 и 2 подгруппы 2 очереди без электроэнергии с 9:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;

3 и 4 очереди со светом весь день;

1 подгруппа 5 очереди без света с 7:00 до 9:00;

2 подгруппа 5 очереди без электроэнергии с 16:00 до 19:30;

1 и 2 подгруппы 6 очереди без света с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:30.

Графики стабилизационных отключений в Днепропетровской области для 1-3 очередей Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений в Днепропетровской области для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Полтавская область

На Полтавщине график почасовых отключений введен в объеме 1.5 очередей с 07:00 по 11:03 и с 16:00 по 23:59. Актуальная информация размещена на сайте.

Порядок отключения очередей 23 октября в Полтавской области Фото: скриншот

Черкасская область

Графики отключения света в Черкасской области в соответствии с информацией на сайте АО "Черкассыоблэнерго" имеет такой вид:

1 очередь без света с 11:00 по 13:00 и с 19:00 по 21:00;

2.1 отключена с 11:00 по 13:00 и с 19:00 по 21:00;

2.2 очередь — с 13:00 по 15:00 и с 21:00 по 23:00;

3 очередь — с 13:00 по 15:00 и с 21:00 по 23:00;

4 очередь — с 07:00 по 09:00 и с 15:00 по 17:00;

5.1 очередь — с 07:00 по 09:00 и с 15:00 по 17:00;

5.2 очередь — с 09:00 по 11:00 и с 17:00 по 19:00;

6 очередь — с 09:00 по 11:00 и с 17:00 по 19:00.

Харьковская область

Актуальную информацию о почасовых отключениях на Харьковщине можно узнать на сайте АО "Харьковоблэнерго". 23 октября будут действовать отключения объемом 1,5 очереди.

Почасовые отключения света в Харьковской области 23 октября по очередям Фото: скриншот

Житомирская область

На Житомирщине почасовые отключения объемом 1,5 очереди 23 октября действуют с 7:00 до 23:00, максимальный промежуток времени без света составляет 3 часа. Актуальную информацию можно увидеть на сайте облэнерго.

Графики почасовых отключений света 23 октября в Житомирской области Фото: скриншот

Сумская область

Свою очередь графика почасовых отключений по адресу можно узнать на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения-Дознаться очередь ГПВ.

Черниговская область

Актуальные данные по времени отключений электроэнергии в Черниговской области можно узнать на сайте АО "Черниговоблэнерго". Согласно графику на 23 октября, в этом регионе максимальный промежуток времени без света достигает 6 часов.

В "Черниговоблэнерго" опубликовали график отключений на 23 октября Фото: Telegram

Запорожская область

График отключений света в Запорожье можно увидеть на сайте АО "Запорожьеоблэнерго". Электроэнергия будет отсутствовать в подчинение по такому расписанию:

1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30;

1.2: 12:00 — 15:30;

2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30;

2.2: 22:30 — 23:30;

3.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00;

3.2: 15:30 — 19:00;

4.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00;

4.2: 06:30 — 08:30;

5.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30;

5.2: 19:00 — 22:30;

6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30;

6.2: 08:30 — 12:00.

Кировоградская область

В Кировоградской области, согласно обновленной информации ЧАО "Кировоградоблэнерго", свет в очередях будут выключать в таком порядке:

1.1: 09-10, 17-19;

1.2: 09-10, 17-19;

2.1: 09-10, 17-19;

2.2: 19-21;

3.1: 19-21;

3.2: 19-21;

4.1: 21-23;

4.2: 21-23;

5.1: 07-09, 21-23;

5.2: 16-17;

6.1: 07-09, 16-17;

6.2: 07-09, 16-17.

График отключения света на 23 октября обновили Фото: скриншот

Напомним, в "Укрэнерго" 23 октября назвали регионы с критической ситуацией с электроэнергией. Почасовые отключения до 3 часов одновременно были введены в 12 областях. Без света из-за вражеских ударов по энергообъектам остались части Харьковской и Черниговской областей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в опубликованном 23 октября интервью отметил, что Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой. Впрочем он отметил, что западные партнеры готовы помочь Украине пройти отопительный сезон.