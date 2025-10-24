Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупреждают о резкой смене погоды

25 октября в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. В большинстве регионов прогнозируют сильные дожди, грозы и порывистый ветер, местами до 20 м/с. Из-за сложных погодных условий объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности (желтого).

По информации Укргидрометцентра, в ночь на 25 октября обильные осадки накроют Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ряде регионов центральной и южной части страны — в частности, в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях — ожидаются грозы.

Карта опасных метеорологических явлений в Украине Фото: Укргидрометцентр

Как отмечают синоптики, непогоду принесет атмосферный фронт, движущийся из Западной Европы. 25 октября осадки охватят почти всю территорию Украины. Уже 26 октября они постепенно ослабнут — небольшие дожди возможны лишь местами на западе ночью и на юге днем. Однако 27 октября дожди снова усилятся в восточных и юго-восточных областях, в частности на Харьковщине.

В течение ближайших трех дней погода будет оставаться переменчивой. В ночь на субботу ожидаются дожди средней интенсивности, местами сильные, местами с грозами. Днем 25 октября осадки сохранятся на севере и востоке страны. 26 октября будет преобладать сухая погода, а уже 27-го дожди вернутся, кроме западных регионов.

Ветер будет западным и юго-западным, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Сильнее всего ветер будет ощущаться ночью 25 октября на Левобережье, а также 27-го — в юго-восточных областях и на Харьковщине.

Температура ночью будет колебаться от +6 до +12°, на западе — +2...+8°. Днем ожидается +8...+13°, в южных и юго-восточных регионах — до +17°.

Какой будет погода 25 и 26 октября — прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко также предупредила о похолодании и изменении погоды на выходные. По ее словам, суббота принесет больше дождей, а воскресенье пройдет без существенных осадков. В первый день выходных похолодает на западе и севере страны, а уже в воскресенье снижение температуры почувствуют преимущественно западные области.

Диденко отметила, что 25 октября будет дождливо ночью почти по всей территории страны, а днем осадки останутся только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8...+12°, тогда как на остальной территории сохранится относительно теплая погода — от +12 до +18 градусов.

26 октября существенных осадков не ожидается. По прогнозу, температура повысится до +12...+17°, на юге местами до +19°. В то же время в западных регионах пройдут кратковременные дожди, а воздух останется прохладным — всего +9...+12°.

Ветер в течение выходных будет оставаться западным и довольно сильным. В Киеве в субботу прогнозируется дождь и шквальные порывы ветра, которые ослабнут лишь в конце воскресенья. Температура днем в столице составит около +8...+9°, а в воскресенье потеплеет до +12...+13°.

Ранее Фокус писал, что 23 октября в большинстве регионов сохранялось тепло, однако в последующие дни циклон над Северным морем принес в украинские города колебания атмосферного давления и осадки.

Также сообщалось, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, похолодание в Украине продлится недолго.