Україну накриють дощі та грози: синоптики попереджають про різку зміну погоди

25 жовтня в Україні очікується різке погіршення погоди. У більшості регіонів прогнозують сильні дощі, грози та поривчастий вітер, місцями до 20 м/с. Через складні погодні умови оголошено штормове попередження першого рівня небезпечності (жовтого).

За інформацією Укргідрометцентру, у ніч на 25 жовтня рясні опади накриють Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області. У низці регіонів центральної та південної частини країни — зокрема, в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — очікуються грози.

Карта небезпечних метеорологічних явищ в Україні Фото: Укргідрометцентр

Як зазначають синоптики, негоду принесе атмосферний фронт, що рухається із Західної Європи. 25 жовтня опади охоплять майже всю територію України. Уже 26 жовтня вони поступово послабляться — невеликі дощі можливі лише місцями на заході вночі та на півдні вдень. Проте 27 жовтня дощі знову посиляться у східних і південно-східних областях, зокрема на Харківщині.

Відео дня

Протягом найближчих трьох днів погода залишатиметься мінливою. У ніч на суботу очікуються дощі середньої інтенсивності, місцями сильні, подекуди з грозами. Вдень 25 жовтня опади збережуться на півночі та сході країни. 26 жовтня переважатиме суха погода, а вже 27-го дощі повернуться, крім західних регіонів.

Вітер буде західним та південно-західним, 7–12 м/с, місцями із поривами до 15–20 м/с. Найсильніше вітер відчуватиметься вночі 25 жовтня на Лівобережжі, а також 27-го — у південно-східних областях і на Харківщині.

Температура вночі коливатиметься від +6 до +12°, на заході — +2…+8°. Вдень очікується +8…+13°, у південних і південно-східних регіонах — до +17°.

Якою буде погода 25 та 26 жовтня — прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про похолодання та зміну погоди на вихідні. За її словами, субота принесе більше дощів, а неділя мине без суттєвих опадів. У перший день вихідних похолодає на заході та півночі країни, а вже в неділю зниження температури відчують переважно західні області.

Діденко зазначила, що 25 жовтня дощитиме вночі майже по всій території країни, а вдень опади залишаться лише на півночі та сході. Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8…+12°, тоді як на решті території утримається відносно тепла погода — від +12 до +18 градусів.

26 жовтня істотних опадів не очікується. За прогнозом, температура підвищиться до +12…+17°, на півдні місцями до +19°. Водночас у західних регіонах пройдуть короткочасні дощі, а повітря залишиться прохолодним — лише +9…+12°.

Вітер протягом вихідних залишатиметься західним і доволі сильним. У Києві в суботу прогнозується дощ і шквальні пориви вітру, які послабляться лише наприкінці неділі. Температура вдень у столиці становитиме близько +8…+9°, а в неділю потепліє до +12…+13°.

Раніше Фокус писав, що 23 жовтня в більшості регіонів зберігалося тепло, проте наступними днями циклон над Північним морем приніс до українських міст коливання атмосферного тиску та опади.

Також повідомлялося, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, похолодання в Україні триватиме недовго.