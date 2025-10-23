Діденко попередила про зміну погоди в Україні: циклон принесе коливання тиску та дощі

Протягом 23 жовтня в більшості регіонів зберігатиметься тепло, проте наступними днями циклон над Північним морем принесе до українських міст коливання атмосферного тиску та опади.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні синоптикиня Наталка Діденко опублікувала на своїй Facebook-сторінці. За її словами, протягом четверга повітря в регіонах прогріється в середньому до +11…+16, в Криму — до +18 градусів, а холодніше буде лише на північному сході — там очікується +7…+9.

До кінця доби, за словами Діденко, дощі малоймовірні, місцями невеликі опади можливі вночі та вранці у Київській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях. Південно-східний вітер посилиться до 10-14 метрів за секунду в західних, північних і центральних регіонах.

Погода в Україні найближчими днями

За словами метеорологині, українськими областями впродовж п'ятниці-суботи дощитиме через атмосферні фронти, викликані циклоном над Північним морем.

"Зміна погоди, коливання атмосферного тиску, хмарність та холод у помешканнях можуть вплинути на стан здоров'я чи настрій", — попередила вона.

В "Укргідрометцентрі" на 24 жовтня прогнозують хмарність в усіх областях, дощі проллються в західних, південних і центральних регіонах. Нічна температура повітря — від +2 на сході до +11 в центрі, денна — від +13 до +15, а на півдні — до +19.

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня Фото: скриншот

В суботу дощова погода в Україні зберігатиметься в центрі, на півночі та на півдні, а також очікується на сході. На заході буде хмарно, переважно без опадів. В нічний час термометр показуватиме +8…+10, в денний в середньому +13…+15.

Погода в Україні 25 жовтня за прогнозом "Укргідрометцентру" Фото: скриншот

Погода в Києві

В столиці в четвер буде тепло, близько +14. Трохи дощитиме протягом ночі та вранці, день мине без опадів.

Синоптики "Укргідрометцентру" передбачають хмарну погоду у Києві в п'ятницю, вдень можливий невеликий дощ. Температура становитиме +8…+10 вночі та +13…+15 удень.

В суботу помірний дощ ітиме і вночі, і вдень. Повітря стабільно триматиме температуру +11…+13.

Нагадаємо, 19 жовтня під Києвом випав перший сніг — його помітили грибники у Вишгородському районі.

Завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг розповідав, що Києву загрожують потужні зливи, як в Одесі, через глобальні зміни клімату.