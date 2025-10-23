Диденко предупредила об изменении погоды в Украине: циклон принесет колебания давления и дожди

В течение 23 октября в большинстве регионов будет сохраняться тепло, однако в последующие дни циклон над Северным морем принесет в украинские города колебания атмосферного давления и осадки.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей Facebook-странице. По ее словам, в течение четверга воздух в регионах прогреется в среднем до +11...+16, в Крыму — до +18 градусов, а холоднее будет только на северо-востоке — там ожидается +7...+9.

До конца суток, по словам Диденко, дожди маловероятны, местами небольшие осадки возможны ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Юго-восточный ветер усилится до 10-14 метров в секунду в западных, северных и центральных регионах.

Погода в Украине в ближайшие дни

По словам метеоролога, по украинским областям в течение пятницы-субботы будет идти дождь из-за атмосферных фронтов, вызванных циклоном над Северным морем.

"Изменение погоды, колебания атмосферного давления, облачность и холод в помещениях могут повлиять на состояние здоровья или настроение", — предупредила она.

В "Укргидрометцентре" на 24 октября прогнозируют облачность во всех областях, дожди прольются в западных, южных и центральных регионах. Ночная температура воздуха — от +2 на востоке до +11 в центре, дневная — от +13 до +15, а на юге — до +19.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября Фото: скриншот

В субботу дождливая погода в Украине будет сохраняться в центре, на севере и на юге, а также ожидается на востоке. На западе будет облачно, преимущественно без осадков. В ночное время термометр будет показывать +8...+10, в дневное в среднем +13...+15.

Погода в Украине 25 октября по прогнозу "Укргидрометцентра" Фото: скриншот

Погода в Киеве

В столице в четверг будет тепло, около +14. Немного дождливо в течение ночи и утром, день пройдет без осадков.

Синоптики "Укргидрометцентра" прогнозируют облачную погоду в Киеве в пятницу, днем возможен небольшой дождь. Температура составит +8...+10 ночью и +13...+15 днем.

В субботу умеренный дождь будет идти и ночью, и днем. Воздух будет стабильно держать температуру +11...+13.

Напомним, 19 октября под Киевом выпал первый снег — его заметили грибники в Вышгородском районе.

Заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг рассказывал, что Киеву грозят мощные ливни, как в Одессе, из-за глобальных изменений климата.