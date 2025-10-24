Борьба с коррупцией выходит на международный уровень: Украина приближается к членству в ОЭСР

Украина сделала важный шаг в укреплении международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, получив приглашение стать полноправным членом рабочей группы ОЭСР по предотвращению подкупа иностранных должностных лиц. Закон, принятый в 2024 году, обеспечивает более эффективное привлечение компаний к ответственности и повышает доверие международных партнеров

По информации народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, Украину пригласили присоединиться к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных бизнес-операциях и войти в состав соответствующей рабочей группы. Этот процесс стал возможным благодаря принятию парламентом 4 декабря 2024 года законопроекта № 11443, который был подготовлен Комитетом и существенно обновил правила привлечения юридических лиц к ответственности за коррупционные преступления на международном уровне.

Сергей Ионушас подчеркнул, что присоединение к Конвенции открывает Украине новые возможности для тесного сотрудничества с международными партнерами в расследовании коррупционных правонарушений.

"Это не только повышает международный авторитет нашего государства и демонстрирует его надежность как партнера, но и создает дополнительные стимулы для привлечения иностранных инвестиций", — отметил политик.

Он также подчеркнул, что международные партнеры отмечают существенный прогресс Украины во внедрении современных антикоррупционных механизмов.

По словам депутата, достичь такого результата удалось благодаря совместной и слаженной работе членов Комитета и представителей Рабочей группы при Президенте Украины под руководством Андрея Ермака. В целом, закон № 11443 усовершенствовал механизмы юридической ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и приблизил украинское законодательство к международным стандартам в сфере антикоррупции.

Народный депутат добавил, что Комитет продолжает работу над интеграцией международных стандартов в национальное законодательство с целью повышения прозрачности и эффективности антикоррупционной системы.

Стоит заметить, что ОЭСР объединяет 38 ведущих экономик мира и уже предоставляет Украине экспертную поддержку, аналитические материалы и практические рекомендации для совершенствования национальной политики противодействия коррупции.

