Боротьба з корупцією виходить на міжнародний рівень: Україна наближається до членства в ОЕСР

Україна зробила важливий крок у зміцненні міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією, отримавши запрошення стати повноправним членом робочої групи ОЕСР із запобігання підкупу іноземних посадовців. Закон, ухвалений у 2024 році, забезпечує ефективніше притягнення компаній до відповідальності та підвищує довіру міжнародних партнерів.

За інформацією народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, Україну запросили приєднатися до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних бізнес-операціях та увійти до складу відповідної робочої групи. Цей процес став можливим завдяки ухваленню парламентом 4 грудня 2024 року законопроєкту № 11443, який був підготовлений Комітетом і суттєво оновив правила притягнення юридичних осіб до відповідальності за корупційні злочини на міжнародному рівні.

Сергій Іонушас наголосив, що приєднання до Конвенції відкриває Україні нові можливості для тісної співпраці з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних правопорушень.

"Це не лише підвищує міжнародний авторитет нашої держави та демонструє її надійність як партнера, а й створює додаткові стимули для залучення іноземних інвестицій", — зауважив політик.

Він також підкреслив, що міжнародні партнери відзначають суттєвий прогрес України у впровадженні сучасних антикорупційних механізмів.

За словами депутата, досягти такого результату вдалося завдяки спільній та злагодженій роботі членів Комітету та представників Робочої групи при Президентові України під керівництвом Андрія Єрмака. Загалом, закон № 11443 удосконалив механізми юридичної відповідальності за підкуп іноземних посадовців та наблизив українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері антикорупції.

Народний депутат додав, що Комітет продовжує роботу над інтеграцією міжнародних стандартів у національне законодавство з метою підвищення прозорості та ефективності антикорупційної системи.

Варто зауважити, що ОЕСР об’єднує 38 провідних економік світу та вже надає Україні експертну підтримку, аналітичні матеріали та практичні рекомендації для вдосконалення національної політики протидії корупції.

