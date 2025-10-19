"Дорога в нікуди": уряд Орбана витратив мільярди від ЄС на підозріле будівництво, — ЗМІ (відео)

В Угорщині спалахнув новий корупційний скандал, пов'язаний з будівництвом логістичного терміну за кошти з допомоги ЄС. Попри обіцянки уряду та забудовника, наразі перспектива його запуску залишається туманною.

Наразі поблизу місця логістичного хабу стоїть кільцева розв'язка посеред поля, до якої немає жодних доріг, повідомляє видання Atlatszo.

Журналісти встановили, що між містом Залаеґерсеґ і селищем Залашентіван (на заході Угорщини поблизу кордону з Австрією — ред.) розташована дорожня естакада, на яку витрачено уже 500 млн форинтів (62,5 млн грн). Розслідувачі намагалися зрозуміти, як виникла така ситуація, коли почата чотири роки тому робота досі залишається незавершеною.

Виявилося, що поруч з розв'язкою мав бути логістичний центр і контейнерний термінал від приватної компанії Metrans. Оголошений проєкт у 2021 залишився нерозпочатим, адже до цієї локації не провели залізничну гілку, яку уряд Орбана попри обіцянки так і не запустив.

Відео дня

Згодом ЗМІ встановили, що на цьому місці мав бути великий контейнерно-логістичний термінал вартістю 15,7 млрд форинтів (1,96 млрд грн), яке анонсував очільник МЗС Петер Сіярто. Задачею хабу було перевезення товарів, що прибувають залізницею з адріатичних портів (Трієст, Копер, Фіуме) до Словаччини, Чехії та Польщі без потреби проходити через Будапешт.

"Місцева влада Залаеґерсеґа взяла на себе зобов’язання побудувати під’їзну дорогу та кільце, що ведуть до майбутнього термінала, а також провести комунікації до ділянки будівництва. До кінця 2023 року місто виконало свої зобов’язання, що зараз можна побачити на місці. Як зазначено на проєктному щиті біля дорожнього кільця, роботи здійснено за кошти ЄС у сумі понад 500 млн форинтів (62,5 млн грн", — йдеться в розслідування журналістів.

Розташування термінала на карті Угорщини Фото: Скрін відео

Далі стало відомо, що уряд Орбана не поспішав будувати залізницю. Рік потому, восени 2022 року, місцеве міністерство транспорту та залізнична компанія GYSEV звернулися по фінансування до ЄС, яку схвалили в Єврокомісії, а угоду підписали в червні 2023.

Компанія узялася до робіт тільки восени наступного року, оголосивши тендер на будівництво. Результати його досі невідомими, хоча строк подачі заявок завершився ще у березні 2025 року. За попередньою оцінкою, вартість залізничної гілки становитиме близько 12 млрд форинтів (майже 1,5 млрд грн), які порівну оплатять ЄС та угорська держава.

"Ми звернулися до міністерства та компанії GYSEV, щоб дізнатися, хто подавав пропозиції, чи завершено оцінювання, хто виграв тендер, скільки коштуватиме проєкт і коли він розпочнеться — але безрезультатно. У міністерстві заявили, що відповідальність лежить на GYSEV, а сама компанія відповіла, що "тендер ще триває", — повідомили журналісти-розслідувачі.

Водночас мер Залаеґерсеґа Золтан Балаїч, який є членом орбанівської партії "Фідес" і керує містом із 2014 року, каже, що муніципалітет виконав свої обов’язки та не має впливу на державне будівництво. Він сподівається, що як тільки збудують залізницю, то Metrans зможе розпочати роботу над терміналом.

Мер Залаеґерсеґа Золтан Балаїч Фото: З відкритих джерел

"Це важливий проєкт не лише для Залаеґерсеґа, а й для позицій Угорщини в європейській логістиці", — сказав Балаїч.

Він повідомив, що місто планує побудувати ще одне кільце, систему відведення дощової води та замінити повітряні лінії електропередач. На цей другий етап розвитку виділять 954 млн форинтів (119,2 млн грн), які теж профінансує ЄС.

У компанії Metrans пояснили, що поки не можуть розпочати інвестицію. Там вказують, що можуть почати роботу після завершення будівництва залізничної гілки, бо без такого сполучення "термінал не зможе працювати".

Журналісти додають, що чекати будівництва доведеться довго — в неоголошеного підрядника буде 840 днів (трохи більш як два роки), аби завершити усі необхідні роботи. Тому завершення проєкту ймовірно станеться не раніше аж кінця 2027 року.

Раніше Фокус розповідав про те, що Орбан поїхав у відпустку за державний кошт. Індійські ЗМІ повідомляють, що угорський прем'єр Віктор Орбан зупинився з родиною в п'ятизірковому готелі на півдні Індії та планує провести там 2 тижні.

Згодом стало відомо про дорогий маєток Віктора Орбана за мільйони євро. Кількаповерхові будинки з ліфтами, підземний паркінг та розкішний басейн розміщені на великій території.