Орбан не з'являвся на публіці кілька днів: його випадково побачили в Індії (фото)

Індійські ЗМІ повідомляють, що угорський прем'єр Віктор Орбан зупинився з родиною в п'ятизірковому готелі на півдні Індії та планує провести там 2 тижні.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зник з публічного простору на кілька днів. Днями в індійських газетах з'явилися свідчення про те, що урядовець поїхав у кількатижневу відпустку до Індії, про яку офіційно не оголошувалося. Згадки про угорського прем'єра в індійських ЗМІ поширив 4 січня у Facebook незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі.

"Багато людей повідомили мені, що турбуються про прем'єр-міністра, який вже кілька днів пропав безвісти та не з'являється на публіку. На щастя, один з наших співвітчизників знайшов новину в нещодавній газеті Південної Індії: Віктор Орбан та його сім'я прибули до Кочі, штат Керала", — написав депутат.

За інформацією газети, Орбан поїхав у відпустку на південь Індії з дружиною Аніко Леваї, двома доньками та ще п'ятьма чиновниками, а повернутися до Угорщини він має 16 січня.

Віктор Орбан з'явився на шпальті індійської газети з керівником аюрведичного центру Фото: Facebook / Hadházy Ákos

Пізніше угорське видання HVG.hu припустило, що на фото Орбана супроводжує бізнесмен Крішна Кумар — керівник аюрведичного лікувального центру в Угорщині.

Сьогодні, 5 січня, угорський парламентар Акош Хадхазі опублікував фото шпальти ще одного індійського видання. В статті розповідається, що Орбан їхав містом Кочі традиційним індійським моторизованим транспортом — тук-туком. Водій-моторикша на ім'я Хусейн Сіддікі сказав індійським журналістам, що прем'єр-міністр Угорщини зупинився в п'ятизірковому готелі Fragnant Nature. На вебсайті готелю зазначено, що до послуг входять аюрведичні процедури.

Хадхазі зазначив, що одна ніч у номері цього готелю коштує від 100 тисяч угорських форинтів — тобто понад 10 тисяч гривень.

Індійська газета опублікувала фото Віктора Орбана у традиційному тук-туці Фото: Facebook / Hadházy Ákos

Останню перед відпусткою світлину Орбан публікував у Facebook 28 грудня, написавши, що "рік закінчився, а робота — ні".

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ "знайшли" у В'єтнамі "зниклого" прем'єра Словаччини Фіцо. Його місце перебування встановили за золотими шторами, які прикрашають п’ятизірковий готель Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.

24 грудня в інтерв'ю місцевій газеті Віктор Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, та натякнув на знищення однієї зі сторін конфлікту.

Раніше, 11 грудня, Віктор Орбан говорив, що Угорщина запропонувала різдвяне перемир'я та обмін полоненими, однак Україна відмовилася. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто своєю чергою 19 грудня заявив, що під час зустрічі голів дипломатії країн ЄС 16 грудня ідею Орбана про "різдвяне перемир'я" майже ніхто не підтримав, а Володимир Зеленський розпочав "потворну кампанію" проти Угорщини серед урядів держав світу.