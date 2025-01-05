Орбан не появлялся на публике несколько дней: его случайно увидели в Индии (фото)

Индийские СМИ сообщают, что венгерский премьер Виктор Орбан остановился с семьей в пятизвездочном отеле на юге Индии и планирует провести там 2 недели.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исчез из публичного пространства на несколько дней. На днях в индийских газетах появились свидетельства о том, что чиновник уехал в многонедельный отпуск в Индию, о котором официально не объявлялось. Упоминания о венгерском премьере в индийских СМИ распространил 4 января в Facebook независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази.

"Многие люди сообщили мне, что беспокоятся о премьер-министре, который уже несколько дней пропал без вести и не появляется на публике. К счастью, один из наших соотечественников нашел новость в недавней газете Южной Индии: Виктор Орбан и его семья прибыли в Кочи, штат Керала", — написал депутат.

По информации газеты, Орбан уехал в отпуск на юг Индии с женой Анико Леваи, двумя дочерьми и еще пятью чиновниками, а вернуться в Венгрию он должен 16 января.

Виктор Орбан появился на полосе индийской газеты с руководителем аюрведического центра Фото: Facebook / Hadházy Ákos

Позже венгерское издание HVG.hu предположило, что на фото Орбана сопровождает бизнесмен Кришна Кумар — руководитель аюрведического лечебного центра в Венгрии.

Сегодня, 5 января, венгерский парламентарий Акош Хадхази опубликовал фото полосы еще одного индийского издания. В статье рассказывается, что Орбан ехал по городу Кочи традиционным индийским моторизованным транспортом — тук-туком. Водитель-моторикша по имени Хусейн Сиддики сказал индийским журналистам, что премьер-министр Венгрии остановился в пятизвездочном отеле Fragnant Nature. На веб-сайте отеля указано, что в услуги входят аюрведические процедуры.

Хадхази отметил, что одна ночь в номере этого отеля стоит от 100 тысяч венгерских форинтов — то есть более 10 тысяч гривен.

Индийская газета опубликовала фото Виктора Орбана в традиционном тук-туке Фото: Facebook / Hadházy Ákos

Последнюю перед отпуском фотографию Орбан публиковал в Facebook 28 декабря, написав, что "год закончился, а работа — нет".

Напомним, 3 января СМИ "нашли" во Вьетнаме "пропавшего" премьера Словакии Фицо. Его местонахождение установили за золотыми шторами, которые украшают пятизвездочный отель Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.

24 декабря в интервью местной газете Виктор Орбан заявил, что война в Украине закончится в 2025 году, и намекнул на уничтожение одной из сторон конфликта.

Ранее, 11 декабря, Виктор Орбан говорил, что Венгрия предложила рождественское перемирие и обмен пленными, однако Украина отказалась. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь 19 декабря заявил, что во время встречи глав дипломатии стран ЕС 16 декабря идею Орбана о "рождественском перемирии" почти никто не поддержал, а Владимир Зеленский начал "уродливую кампанию" против Венгрии среди правительств государств мира.