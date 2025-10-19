"Дорога в никуда": правительство Орбана потратило миллиарды от ЕС на подозрительное строительство, — СМИ (видео)

В Венгрии вспыхнул новый коррупционный скандал, связанный со строительством логистического термина за средства из помощи ЕС. Несмотря на обещания правительства и застройщика, пока перспектива его запуска остается туманной.

Сейчас вблизи места логистического хаба стоит кольцевая развязка посреди поля, к которой нет никаких дорог, сообщает издание Atlatszo.

Журналисты установили, что между городом Залаэегерсег и поселком Залашентиван (на западе Венгрии вблизи границы с Австрией — ред.) расположена дорожная эстакада, на которую потрачено уже 500 млн форинтов (62,5 млн грн). Расследователи пытались понять, как возникла такая ситуация, когда начатая четыре года назад работа до сих пор остается незавершенной.

Оказалось, что рядом с развязкой должен был быть логистический центр и контейнерный терминал от частной компании Metrans. Объявленный проект в 2021 году остался не начатым, ведь к этой локации не провели железнодорожную ветку, которую правительство Орбана несмотря на обещания так и не запустило.

Впоследствии СМИ установили, что на этом месте должен был быть большой контейнерно-логистический терминал стоимостью 15,7 млрд форинтов (1,96 млрд грн), которое анонсировал глава МИД Петер Сийярто. Задачей хаба была перевозка товаров, прибывающих по железной дороге из адриатических портов (Триест, Копер, Фиуме) в Словакию, Чехию и Польшу без необходимости проходить через Будапешт.

"Местные власти Залаэгерсега взяли на себя обязательства построить подъездную дорогу и кольцо, ведущие к будущему терминалу, а также провести коммуникации к участку строительства. К концу 2023 года город выполнил свои обязательства, что сейчас можно увидеть на месте. Как указано на проектном щите возле дорожного кольца, работы осуществлены за средства ЕС в сумме более 500 млн форинтов (62,5 млн грн", — говорится в расследование журналистов.

Расположение терминала на карте Венгрии Фото: Скрин видео

Далее стало известно, что правительство Орбана не спешило строить железную дорогу. Год спустя, осенью 2022 года, местное министерство транспорта и железнодорожная компания GYSEV обратились за финансированием в ЕС, которое одобрили в Еврокомиссии, а соглашение подписали в июне 2023.

Компания приступила к работам только осенью следующего года, объявив тендер на строительство. Результаты его до сих пор неизвестны, хотя срок подачи заявок завершился еще в марте 2025 года. По предварительной оценке, стоимость железнодорожной ветки составит около 12 млрд форинтов (почти 1,5 млрд грн), которые поровну оплатят ЕС и венгерское государство.

"Мы обратились в министерство и компанию GYSEV, чтобы узнать, кто подавал предложения, завершено ли оценивание, кто выиграл тендер, сколько будет стоить проект и когда он начнется — но безрезультатно. В министерстве заявили, что ответственность лежит на GYSEV, а сама компания ответила, что тендер "еще продолжается", — сообщили журналисты-расследователи.

В то же время мэр Залаэгерсега Золтан Балаич, который является членом орбановской партии "Фидес" и руководит городом с 2014 года, говорит, что муниципалитет выполнил свои обязанности и не имеет влияния на государственное строительство. Он надеется, что как только построят железную дорогу, то Metrans сможет начать работу над терминалом.

Мэр Залаэгерсега Золтан Балаич Фото: Из открытых источников

"Это важный проект не только для Залаэгерсега, но и для позиций Венгрии в европейской логистике", — сказал Балаич.

Он сообщил, что город планирует построить еще одно кольцо, систему отвода дождевой воды и заменить воздушные линии электропередач. На этот второй этап развития выделят 954 млн форинтов (119,2 млн грн), которые тоже профинансирует ЕС.

В компании Metrans объяснили, что пока не могут начать инвестицию. Там указывают, что могут начать работу после завершения строительства железнодорожной ветки, потому что без такого сообщения "терминал не сможет работать".

Журналисты добавляют, что ждать строительства придется долго — в необъявленного подрядчика будет 840 дней (чуть больше двух лет), чтобы завершить все необходимые работы. Поэтому завершение проекта вероятно произойдет не раньше конца 2027 года.

