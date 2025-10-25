Карпатский университет переходит на дистанционное обучение: что стало причиной

В Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника вводят дистанционное обучение. Причиной стал перенос начала отопительного сезона: власть подчеркивает, что экономит газ.

Образовательное учреждение будет работать дистанционно временно: с 27 по 31 октября. Об этом сообщили на официальном сайте университета 24 октября.

"Чтобы студенты и преподаватели не мерзли в холодных аудиториях и не болели, в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника временно переходят на дистанционное обучение", — говорится в сообщении учреждения высшего образования.

Дистанционное обучение охватит все факультеты, институты и университетские колледжи.

Как пояснили на сайте образовательного учреждения, такое решение руководство приняло в связи с тем, что городской совет перенес старт отопительного сезона в Ивано-Франковске. Как отмечается, при прогнозируемом снижении температуры отопительный сезон в Ивано-Франковске начнется только с 1 ноября.

Учебное заведение объяснил введение также целью "сохранить здоровье всех участников образовательного процесса".

В Ивано-Франковске экономят газ из-за российских атак

В то же время, как пишет местное издание firtka, часть ивано-франковских котельных уже подает тепло. Полноценный отопительный сезон стартует 1 ноября, поскольку, как сообщил мэр Руслан Марцинкив, город экономит газ из-за дефицита и ударов россиян по украинской энергетической системе.

"Температурный режим еще позволяет нам экономить газ. В государстве есть дефицит, и из-за ударов по газовым и электрическим объектам мы действуем максимально рационально", — цитирует СМИ заявление чиновника.

Марцинкив также отметил, что сейчас важно не только начать отопление, но и экономно использовать ресурсы.

Напомним, 23 октября мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о тяжелой зиме и самом сложном отопительном сезоне за все годы войны.

22 октября народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что этой зимой отопление в Украине находится под вопросом, поскольку российские атаки "выбили" почти всю газовую систему.