Карпатський університет переходить на дистанційне навчання: що стало причиною

У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника запроваджують дистанційне навчання. Причиною стало перенесення початку опалювального сезону: влада наголошує, що економить газ.

Освітній заклад працюватиме дистанційно тимчасово: з 27 по 31 жовтня. Про це повідомили на офіційному сайті університету 24 жовтня.

"Щоб студенти та викладачі не мерзли в холодних аудиторіях і не хворіли, у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника тимчасово переходять на дистанційне навчання", — йдеться у повідомленні закладу вищої освіти.

Дистанційне навчання охопить всі факультети, інститути та університетські коледжі.

Як пояснили на сайті освітнього закладу, таке рішення керівництво ухвалило у зв'язку з тим, що міська рада перенесла старт опалювального сезону в Івано-Франківську. Як зазначається, за прогнозованого зниження температури опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться тільки з 1 листопада.

Навчальний заклад пояснив запровадження також ціллю "зберегти здоров’я всіх учасників освітнього процесу".

В Івано-Франківську економлять газ через російські атаки

Водночас, як пише місцеве видання firtka, частина івано-франківських котелень вже подає тепло. Повноцінний опалювальний сезон стартує 1 листопада, оскільки, як повідомив мер Руслан Марцінків, місто економить газ через дефіцит та удари росіян по українській енергетичній системі.

"Температурний режим ще дозволяє нам економити газ. У державі є дефіцит, і через удари по газових та електричних об’єктах ми діємо максимально раціонально", — цитує ЗМІ заяву посадовця.

Марцінків також наголосив, що наразі важливо не тільки почати опалення, а й економно використовувати ресурси.

Нагадаємо, 23 жовтня мер Києва Віталій Кличко попередив киян про важку зиму і найскладніший опалювальний сезон за всі роки війни.

22 жовтня народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що цієї зими опалення в Україні перебуває під питанням, оскільки російські атаки "вибили" майже всю газову систему.