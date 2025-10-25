Устроили провокацию: во Львове во время обсуждения на студентов напали неизвестные, — соцсети (фото)

Во Львове во время студенческого мероприятия в ЛНУ около 30 участников неизвестные силой удерживали в аудитории, устроив провокацию. Нападавшие достали нож, баллончик и использовали нацистское приветствие.

Инцидент произошел во время дискуссии о создании студенческого пространства в одной из аудиторий университета. Об этом рассказали на Facebook-странице студенческого профсоюза "Пряма дія" 24 октября.

В публикации говорится, что во время обсуждения на участников мероприятия напали неизвестные молодые люди, которые удерживали около 30 студентов, среди которых были не только участники профсоюза.

"Лица, которые устроили провокацию, позиционировали себя как "противники ЛГБТ-движения" и неоднократно использовали нацистское приветствие", — утверждают в студенческом профсоюзе.

Сами нападавшие отмечали, что не являются студентами университета.

В профсоюзе также рассказали, что они вступили в столкновение с охраной образовательного учреждения, представителями администрации и студентами. В конце концов их задержали правоохранители.

Свидетели инцидента утверждают, что нападавшие также достали нож и газовый баллончик. Некоторые участники обсуждения пострадали от ударов во время схватки, получив телесные повреждения.

Участники студенческого профсоюза также отметили, что нападавших во время инцидента поддержал председатель студенческого совета факультета международных отношений. Он, как утверждают очевидцы, пожал руку нападавшим.

"Насилию не место в университете. Мы призываем студенческое самоуправление ЛНУ отреагировать на действия своего коллеги с факультета международных отношений, ведь он поставил под угрозу безопасность десятков студентов", — говорится в сообщении профсоюза.

На момент публикации официальных комментариев руководства ЛНУ относительно инцидента или правоохранительных органов не поступало.

