Влаштували провокацію: у Львові під час обговорення на студентів напали невідомі, — соцмережі (фото)

У Львові під час студентського заходу у ЛНУ близько 30 учасників невідомі силоміць утримували в аудиторії, влаштувавши провокацію. Нападники дістали ніж, балончик та використовували нацистське вітання.

Інцидент трапився під час дискусії щодо створення студентського простору в одній з аудиторій університету. Про це розповіли на Facebook-сторінці студентської профспілки "Пряма дія" 24 жовтня.

У публікації йдеться, що під час обговорення на учасників заходу напали невідомі молодики, які утримували близько 30 студентів, з-поміж яких були не лише учасники профспілки.

"Особи, які влаштували провокацію, позиціонували себе як "противники ЛГБТ-руху" та неодноразово використовували нацистське вітання", — стверджують у студентській профспілці.

"Пряма дія" | на студентів ЛНУ під час обговорення напали невідомі "Пряма дія" | невідомі влаштували провокацію у ЛНУ

Самі нападники зазначали, що не є студентами університету.

У профспілці також розповіли, що вони вступили у сутичку з охороною освітнього закладу, представниками адміністрації та студентами. Зрештою їх затримали правоохоронці.

Відео дня

Свідки інциденту стверджують, що нападники також дістали ніж та газовий балончик. Деякі учасники обговорення постраждали від ударів під час сутички, зазнавши тілесних ушкоджень.

Скриншот допису на сторінці профспілки "Пряма дія"

Учасники студентської профспілки також зауважили, що нападників під час інциденту підтримав голова студентської ради факультету міжнародних відносин. Він, як стверджують очевидці, потиснув руку нападникам.

"Насильству не місце в університеті. Ми закликаємо студентське самоврядування ЛНУ відреагувати на дії свого колеги з факультету міжнародних відносин, адже він поставив під загрозу безпеку десятків студентів", — йдеться у дописі профспілки.

На момент публікації офіційних коментарів керівництва ЛНУ щодо інциденту чи правоохоронних органів не надходило.

Нагадаємо, 24 жовтня харківська фітнес-модель Анастасія Тереховська звинуватила у нападі водія служби таксі Uklon.

Також 12 жовтня на сторінці Київської єврейської громади повідомили, що у Києві невідомі напали на членів єврейської громади.