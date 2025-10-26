Украина перешла на зимнее время: что это значит и что нужно сделать в первую очередь

В ночь с 25 на 26 октября, в 04:00 часов по киевскому времени, Украина традиционно перешла на так называемое зимнее время.

Стрелки часов сместились на один час назад — с 04:00 часов до 03:00 часов. Фокус рассказывает, что это значит для украинцев.

Украина перешла на зимнее время: что это значит

Система перехода времени с летнего на зимнее регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Уже много лет в Украине осенью происходит переход с летнего времени на зимнее. Постановление Кабмина регулирует, что граждане должны переводить часы на летнее и зимнее время и наоборот — с зимнего на летнее. Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.

Украина перешла на зимнее время: что нужно сделать в первую очередь

26 октября прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы электронные устройства и механические часы были переведены на час назад. Электронные устройства, такие как смартфоны, переводят часы автоматически, однако стоит убедиться, состоялся ли переход.

Чтобы избежать курьезных ситуаций или недоразумений, в кнопочных телефонах и механических устройствах нужно вручную перевести стрелки часов.

Проще будет владельцам электронных гаджетов: устройства автоматически переводят часы назад в соответствии с настройками часового пояса.

Что означает зимнее время

Так называемое зимнее время — это астрономически "естественное" время, к которому в частности украинцы возвращаются после завершения летнего периода. Перевод часов придумали еще в прошлом веке для экономии электроэнергии, улучшения производительности людей в световой период суток.

Однако необходимость перехода с зимнего на летнее время и наоборот на протяжении последних лет активно обсуждается в Украине и других странах.

25 октября в интервью изданию "Суспільне" семейный врач Инна Барабан рассказала, как помочь детям адаптироваться к новому режиму.

Напомним, перевод часов в Украине в 2025 году на летнее время состоялся 30 марта: стрелки часов перевели на час вперед.