Україна перейшла на зимовий час: що це означає і що потрібно зробити передусім

Уночі з 25 на 26 жовтня, об 04:00 годині за київським часом, Україна традиційно перейшла на так званий зимовий час.

Стрілки годинника змістилися на одну годину назад — з 04:00 години до 03:00 години. Фокус розповідає, що це означає для українців.

Україна перейшла на зимовий час: що це означає

Система переходу часу з літнього на зимовий регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Вже багато років в Україні восени відбувається перехід з літнього часу на зимовий. Постанова Кабміну регулює, що громадяни повинні переводити годинники на літній та зимовий час і навпаки — зі зимового на літній. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня.

Україна перейшла на зимовий час: що потрібно зробити передусім

26 жовтня передусім потрібно подбати про те, щоб електронні пристрої та механічні годинники були переведені на годину назад. Електронні пристрої, такі як смартфони, переводять годинник автоматично, однак варто пересвідчитися, чи відбувся перехід.

Щоб уникнути курйозних ситуацій чи непорозумінь, у кнопкових телефонах та механічних пристроях потрібно вручну перевести стрілки годинника.

Простіше буде власникам електронних гаджетів: пристрої автоматично переводять годинники назад відповідно до налаштувань часового поясу.

Що означає зимовий час

Так званий зимовий час — це астрономічно "природний" час, до якого зокрема українці повертаються після завершення літнього періоду. Переведення годинників придумали ще у минулому столітті задля заощадження електроенергії, поліпшення продуктивності людей у світловий період доби.

Однак необхідність переходу з зимового на літній час і навпаки упродовж останніх років активно обговорюють в Україні та інших країнах.

25 жовтня в інтерв'ю виданню "Суспільне" сімейна лікарка Інна Барабан розповіла, як допомогти дітям адаптуватися до нового режиму.

Нагадаємо, переведення годинників в Україні у 2025 році на літній час відбулося 30 березня: стрілки годинників перевели на годину уперед.