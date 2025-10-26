Во Львове ликвидируют масштабную аварию на водопроводе: адреса подвоза воды

Во Львове продолжается ликвидация аварии на магистральном водопроводе, из-за которой без водоснабжения остаются более 50 тысяч жителей Железнодорожного и Шевченковского районов. Бригады "Львовводоканала" работают непрерывно, чтобы завершить замену аварийного участка трубы, которой более 70 лет.

Как сообщил Львовский городской совет, ремонтные бригады и техника "Львовводоканала" продолжают работы по ликвидации масштабной аварии на магистральном трубопроводе. Поврежденный участок уже открыт и очищен, специалисты вырезают аварийный фрагмент и готовятся установить новую трубу.

По данным коммунального предприятия, условия работы остаются сложными — из-за большой утечки воды территория вокруг места прорыва превратилась в болото, техника буксует, а работники не имеют опоры на твердую почву.

Несмотря на это, ремонт продолжается без перерыва. Водоснабжение в городе ожидают восстановить ориентировочно после 15:00.

Чтобы обеспечить жителей питьевой водой, с 8:00 работают автоцистерны, а также установлены емкости и водоразборные пункты.

Адреса подвоза воды:

ул. Железнодорожная, 19

ул. Золотая, 26

Брюховичи, вокзал

ул. Братьев Михновских, 33

ул. Шевченко, 60

Рясна-Русская, ул. Малинова, 11-21

ул. Ожинова — Биберовича

Рудно, ул. Огиенко

Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия")

Емкости для набора воды (3 м³):

ул. Величковского, 34-36

ул. Величковского, 50

ул. Шевченко, 388

ул. Шевченко, 348а (район 350)

ул. Воздушная — Озерная

ул. Воздушная, 92

ул. Роксоляны, 57

ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея)

Водоразборные устройства на гидрантах:

ул. Турянского, 19

ул. Яцкова, 18

ул. Марка Вовчка, 41

ул. Морозенко — Одесская

В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.

