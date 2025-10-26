Во Львове ликвидируют масштабную аварию на водопроводе: адреса подвоза воды
Во Львове продолжается ликвидация аварии на магистральном водопроводе, из-за которой без водоснабжения остаются более 50 тысяч жителей Железнодорожного и Шевченковского районов. Бригады "Львовводоканала" работают непрерывно, чтобы завершить замену аварийного участка трубы, которой более 70 лет.
Как сообщил Львовский городской совет, ремонтные бригады и техника "Львовводоканала" продолжают работы по ликвидации масштабной аварии на магистральном трубопроводе. Поврежденный участок уже открыт и очищен, специалисты вырезают аварийный фрагмент и готовятся установить новую трубу.
По данным коммунального предприятия, условия работы остаются сложными — из-за большой утечки воды территория вокруг места прорыва превратилась в болото, техника буксует, а работники не имеют опоры на твердую почву.
Несмотря на это, ремонт продолжается без перерыва. Водоснабжение в городе ожидают восстановить ориентировочно после 15:00.
Чтобы обеспечить жителей питьевой водой, с 8:00 работают автоцистерны, а также установлены емкости и водоразборные пункты.
Адреса подвоза воды:
- ул. Железнодорожная, 19
- ул. Золотая, 26
- Брюховичи, вокзал
- ул. Братьев Михновских, 33
- ул. Шевченко, 60
- Рясна-Русская, ул. Малинова, 11-21
- ул. Ожинова — Биберовича
- Рудно, ул. Огиенко
- Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия")
Емкости для набора воды (3 м³):
- ул. Величковского, 34-36
- ул. Величковского, 50
- ул. Шевченко, 388
- ул. Шевченко, 348а (район 350)
- ул. Воздушная — Озерная
- ул. Воздушная, 92
- ул. Роксоляны, 57
- ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея)
Водоразборные устройства на гидрантах:
- ул. Турянского, 19
- ул. Яцкова, 18
- ул. Марка Вовчка, 41
- ул. Морозенко — Одесская
В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.
