У Львові ліквідовують масштабну аварію на водогоні: адреси підвезення води

У Львові триває ліквідація аварії на магістральному водогоні, через яку без водопостачання залишаються понад 50 тисяч мешканців Залізничного та Шевченківського районів. Бригади "Львівводоканалу" працюють безперервно, аби завершити заміну аварійної ділянки труби, якій понад 70 років.

Як повідомила Львівська міська рада, ремонтні бригади та техніка "Львівводоканалу" продовжують роботи з ліквідації масштабної аварії на магістральному трубопроводі. Пошкоджену ділянку вже відкрито та обчищено, фахівці вирізають аварійний фрагмент і готуються встановити нову трубу.

Повідомлення про аварію Фото: Скриншот

За даними комунального підприємства, умови роботи залишаються складними — через великий витік води територія навколо місця прориву перетворилася на болото, техніка буксує, а працівники не мають опертя на твердий ґрунт.

Попри це, ремонт триває без перерви. Водопостачання у місті очікують відновити орієнтовно після 15:00.

Відео дня

Щоб забезпечити мешканців питною водою, з 8:00 працюють автоцистерни, а також встановлено місткості та водорозбірні пункти.

Адреси підвозу води:

вул. Залізнична, 19

вул. Золота, 26

Брюховичі, вокзал

вул. Братів Міхновських, 33

вул. Шевченка, 60

Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21

вул. Ожинова — Біберовича

Рудно, вул. Огієнка

вул. Шевченка, 17–19 (мкрн "Британія")

Ємності для набору води (3 м³):

вул. Величковського, 34–36

вул. Величковського, 50

вул. Шевченка, 388

вул. Шевченка, 348а (район 350)

вул. Повітряна – Озерна

вул. Повітряна, 92

вул. Роксоляни, 57

вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія)

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

вул. Турянського, 19

вул. Яцкова, 18

вул. Марка Вовчка, 41

вул. Морозенка – Одеська

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами.

Як повідомляв Фокус, у Львові хочуть заборонити місцевим чиновникам вести соцмережі.

Фокус також писав, що львів'яни скаржаться на голову ОСББ, яка блокує їх через незручні фінансові питання.