"Развили новую суперсилу": в Чернобыле обнаружили собак с синей шерстью (фото)

В Чернобыле члены организации Dogs of Chernobyl заметили нескольких собак с синей шерстью, что является первым случаем в зоне катастрофы.

Что именно повлияло на окрас животных пока точно неизвестно, сообщили в Clean Futures Fund.

"Голубые собаки, найденные в Чернобыле. Очень уникальный опыт, о котором мы должны рассказать. Чернобыльские голубые собаки", — говорится в сообщении.

Синяя собака в Чернобыле

Отмечается, что еще на прошлой неделе эти собаки не были синими.

"Мы не знаем точно, что происходит. Местные жители спрашивали нас, почему собаки синие? Мы не знаем причины и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что происходит. Скорее всего, они попадают под воздействие какого-то химического вещества", — отметили в организации.

В то же время собаки, по словам специалистов, выглядят "очень активными" и здоровыми.

Пес с синей шерстью в Чернобыле

Как отметили в Daily Mail, эти собаки являются потомками домашних животных, которых оставили жители во время эвакуации после Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года — одной из самых катастрофических ядерных аварий в истории.

"Исследование, проведенное в 2024 году, обнаружило, что собаки мутировали и развили новую суперсилу — они стали иммунными к радиации, тяжелым металлам и загрязнению", — отметили журналисты.

