"Розвинули нову суперсилу": в Чорнобилі виявили собак із синьою шерстю (фото)

У Чорнобилі члени організації Dogs of Chernobyl помітили декількох собак із синьою шерстю, що є першим випадком у зоні катастрофи.

Що саме вплинуло на окрас тварин наразі достеменно невідомо, повідомили у Clean Futures Fund.

"Блакитні собаки, знайдені в Чорнобилі. Дуже унікальний досвід, про який ми маємо розповісти. Чорнобильські блакитні собаки", — йдеться у повідомленні.

Синя собака у Чорнобилі

Зазначається, що ще минулого тижня ці собаки не були синіми.

"Ми не знаємо точно, що відбувається. Місцеві жителі запитували нас, чому собаки сині? Ми не знаємо причини і намагаємося їх зловити, щоб з'ясувати, що відбувається. Швидше за все, вони потрапляють під вплив якоїсь хімічної речовини", — зазначили в організації.

Водночас собаки, за словами спеціалістів, виглядають "дуже активними" та здоровими.

Пес з синьою шерстю у Чорнобилі

Як зазначили в Daily Mail, ці собаки є нащадками домашніх тварин, яких залишили мешканці під час евакуації після Чорнобильської ядерної катастрофи 1986 року — однієї з найкатастрофічніших ядерних аварій в історії.

"Дослідження, проведене в 2024 році, виявило, що собаки мутували і розвинули нову суперсилу — вони стали імунними до радіації, важких металів і забруднення", — зазначили журналісти.

