Мощный взрыв в Хмельницком: есть пострадавшие, поврежден целый подъезд жилого дома (фото)

В Хмельницком продолжается разбор завалов после взрыва в доме по улице Тернопольской, 34/2. Власти не исключают, что после взрыва придется отселить жителей 18 квартир.

На место происшествия выехали три бригады скорой помощи, а коммунальщики перекрыли газ, сообщает Telegram-канал "Реальный Хмельницкий". Также есть информация, что из-за взрыва в соседних домах пропало электричество.

По словам директора Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Костюка, на данный момент за медицинской помощью обратились два человека.

У 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, а у мужчины порезана нога.

Спасатели показали кадры с места происшествия

В областном управлении ГСЧС рассказали, что в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 поврежедены. Предварительно под завалами может находиться человек. Людей эвакуировали из соседних квартир.

На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи.

Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок говорит, что взрыв повредил целый подъезд шестиэтажки, и, вероятнее всего, придется отселить жителей 18 квартир.

"Сейчас комиссия по отселению работает над тем, чтобы найти людям жилье и переселить их. Часть из этих 18 квартир не подлежат ремонту, нужно будет проводить серьезные строительные работы", – объяснил чиновник.

Он добавил, что дом отключен от коммуникаций, и коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть свет, воду и газ остальным трем подъездам, которые в отселении не нуждаются.

Городские власти предоставили технику для разбора завалов.

На месте взрыва продолжается расчистка завалов

Напомним, взрыв прогремел около 15:00, его слышали далеко за пределами района. В полиции предварительной причиной чрезвычайного происшествия называют утечку бытового газа, а местные жители предполагают, что у кого-то в квартире мог взорваться баллон с бытовым газом.

