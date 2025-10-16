Под Киевом произошла утечка азотной кислоты: есть ли опасность для населения (фото, видео)

Разлив азотной кислоты из цистерны произошел на автодороге в селе Росава Обуховского района Киевской области. Жидкость перевозила фура в специальных емкостях.

Всего вылилось около одного куба жидкости, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия выехали группа радиационно-химической и биологической защиты АРЗ СП из Белой Церкви, сотрудники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и специалисты ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Они перекачали кислоту в другую канистру и локализовали ситуацию, предотвратив дальнейший разлив. Спасатели заверили, что угрозы населению нет.

Азотная кислота: в чем ее опасность

Это вещество обладает сильным коррозийным действием и имеет очень токсичные пары.

Попадая на кожу и слизистые, она способна вызвать болезненные химические ожоги, которые долго заживают, а при вдыхании – и отстроченный отек легких, который является смертельно опасным.

Также пары азотной кислоты раздражают глаза, могут привести к легкому отравлению, что проявляется в головокружении, сонливости, кашле.

При работе с азотной кислотой обязательно нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Рубежном ВС РФ ударили по цистерне с азотной кислотой, а через четыре дня атаковали ее повторно. Очевидцы рассказывали об огромном столбе оранжевого дыма.

То же российские оккупанты проделали и в Северодонецке.