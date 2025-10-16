Під Києвом стався витік азотної кислоти: чи є небезпека для населення (фото, відео)
Розлив азотної кислоти з цистерни стався на автодорозі в селі Росава Обухівського району Київської області. Рідину перевозила фура в спеціальних ємностях.
Загалом вилилося близько одного куба рідини, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місце події виїхали група радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП з Білої Церкви, співробітники Мобільного рятувального центру швидкого реагування та фахівці ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Вони перекачали кислоту в іншу каністру і локалізували ситуацію, запобігши подальшому розливу. Рятувальники запевнили, що загрози населенню немає.
Азотна кислота: у чому її небезпека
Ця речовина має сильну корозійну дію і дуже токсичні пари.
Потрапляючи на шкіру та слизові, вона здатна спричинити болісні хімічні опіки, що довго гояться, а в разі вдихання — і відтермінований набряк легень, який є смертельно небезпечним.
Також пари азотної кислоти подразнюють очі, можуть призвести до легкого отруєння, що проявляється в запамороченні, сонливості, кашлі.
При роботі з азотною кислотою обов'язково потрібно користуватися засобами індивідуального захисту.
Раніше повідомлялося, що в Рубіжному ЗС РФ вдарили по цистерні з азотною кислотою, а через чотири дні атакували її повторно. Очевидці розповідали про величезний стовп помаранчевого диму.