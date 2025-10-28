Потужний вибух у Хмельницькому: є постраждалі, пошкоджено цілий під'їзд житлового будинку (фото)

У Хмельницькому триває розбір завалів після вибуху в будинку на вулиці Тернопільській, 34/2. Влада не виключає, що після вибуху доведеться відселити жителів 18 квартир.

На місце події виїхали три бригади швидкої допомоги, а комунальники перекрили газ, повідомляє Telegram-канал "Реальний Хмельницький". Також є інформація, що через вибух у сусідніх будинках зникла електрика.

За словами директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Костюка, наразі по медичну допомогу звернулося двоє людей.

У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, а в чоловіка порізана нога.

Рятувальники показали кадри з місця події

В обласному управлінні ДСНС розповіли, що внаслідок вибуху постраждало п'ятеро осіб, зокрема дитина. Частково зруйновано 9 квартир, ще 15 пошкоджено. Попередньо під завалами може перебувати людина. Людей евакуювали із сусідніх квартир.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС і правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги.

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок каже, що вибух пошкодив цілий під'їзд шестиповерхівки, і, найімовірніше, доведеться відселити мешканців 18 квартир.

"Зараз комісія з відселення працює над тим, щоб знайти людям житло і переселити їх. Частина з цих 18 квартир не підлягають ремонту, потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи", — пояснив чиновник.

Він додав, що будинок відключено від комунікацій, і комунальники працюють над тим, щоб повернути світло, воду і газ іншим трьом під'їздам, які відселення не потребують.

Міська влада надала техніку для розбору завалів.

На місці вибуху триває розчищення завалів

Нагадаємо, вибух прогримів близько 15:00, його чули далеко за межами району. У поліції попередньою причиною надзвичайної події називають витік побутового газу, а місцеві жителі припускають, що у когось у квартирі міг вибухнути балон із побутовим газом.

