Взрыв в Хмельницком: эксперты усомнились в утечке газа, новые детали (видео)

В Хмельницком продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в одной из квартир в шестиэтажном доме по улице Тернопольской, 34/2. Спасатели ищут под обломками одну из жительниц.

Предварительной причиной инцидента полиция называла утечку бытового газа, однако после осмотре места происшествия сотрудниками газовой службы возникли сомнения. Об этом журналистам сообщил заместитель городского головы Хмельницкого Василий Новачок.

"Мы не можем сказать, что это взрыв газа. Предварительно были такие идеи. Но сейчас, когда на месте работают газовщики, у них есть немножко друге видение", – отметил чиновник.

Он снова подчеркнул, что дом получил серьезные повреждения.

"Взрыв не просто разрушил часть здания. Часть здания в довольно критическом состоянии, и может произойти дальнейший обвал. Здание сейчас огорожено, работают коммунальные службы, сотрудники ГСЧС, чтобы всю опасность как можно скорее устранить", – объяснил Новачок.

Заммэра отметил, что под завалами могут быть люди, но точной информации об этом пока что нет. По его словам, спасатели ищут женщину, которая в момент взрыва находилась в квартире с мужем. Мужчина как-то оказался на улице, возможно, его выбросило взрывной волной, и он в относительном порядке. А вот с его женой пока нет связи.

Сейчас коммунальщики делают все, чтобы вернуть свет и воду в уцелевшие три подъезда.

По словам одной из местных жительниц, она услышала громкий взрыв и, схватив куртку, выбежала на улицу в поисках укрытия. Когда она оказалась во дворе, то, по ее словам, ничего не было видно из-за густых столбов пыли после случившегося.

Полиция Хмельницкой области по факту взрыва в многоквартирном доме открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Последствия взрыва в Хмельницком Фото: Нацполиция Украины

Напомним, что взрыв частично разрушил девять квартир, еще 15 повредил. Новачок говорил о необходимости расселения жителей 18 квартир.

На данный момент известно о пяти потерпевших, в том числе одном ребенке. Людям предоставили медицинскую помощь на месте.

Напомним, взрыв прогремел около 15:00 дня. Ранее Хмельницкая ОВА предупредила людей о военных учениях.