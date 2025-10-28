Вибух у Хмельницькому: експерти засумнівалися у витоку газу, нові деталі (відео)

У Хмельницькому тривають роботи з розбору завалів після вибуху в одній із квартир у шестиповерховому будинку на вулиці Тернопільській, 34/2. Рятувальники шукають під уламками одну з мешканок.

Попередньою причиною інциденту поліція називала витік побутового газу, однак після огляді місця події співробітниками газової служби виникли сумніви. Про це журналістам повідомив заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок.

"Ми не можемо сказати, що це вибух газу. Попередньо були такі ідеї. Але зараз, коли на місці працюють газівники, у них є трошки інше бачення", — зазначив чиновник.

Він знову наголосив, що будинок зазнав серйозних пошкоджень.

"Вибух не просто зруйнував частину будівлі. Частина будівлі в досить критичному стані, і може статися подальший обвал. Будівля зараз обгороджена, працюють комунальні служби, співробітники ДСНС, щоб усю небезпеку якомога швидше усунути", — пояснив Новачок.

Заммера зазначив, що під завалами можуть бути люди, але точної інформації про це поки що немає. За його словами, рятувальники шукають жінку, яка в момент вибуху перебувала у квартирі з чоловіком. Чоловік якось опинився на вулиці, можливо, його викинуло вибуховою хвилею, і з ним усе гаразд. А ось із його дружиною поки що немає зв'язку.

Зараз комунальники роблять усе, щоб повернути світло і воду в уцілілі три під'їзди.

За словами однієї з місцевих мешканок, вона почула гучний вибух і, схопивши куртку, вибігла на вулицю в пошуках укриття. Коли вона опинилася у дворі, то, за її словами, нічого не було видно через густі стовпи пилу після того, що сталося.

Поліція Хмельницької області за фактом вибуху в багатоквартирному будинку відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наслідки вибуху в Хмельницькому Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, що вибух частково зруйнував дев'ять квартир, ще 15 пошкодив. Новачок говорив про необхідність розселення мешканців 18 квартир.

Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, зокрема одну дитину. Людям надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, вибух прогримів близько 15:00 дня. Раніше Хмельницька ОВА попередила людей про військові навчання.