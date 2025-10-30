Осень не сдает позиций: октябрь завершается теплом и солнцем, — Диденко

Октябрь в Украине завершается преимущественно спокойной и комфортной погодой. В большинстве регионов будет сухо, местами — кратковременные дожди. Температура останется умеренно теплой, без ночных заморозков.

Север Украины: прохладно и с дождями

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, самые высокие шансы на осадки — в северных и северо-восточных областях. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет колебаться от +9 до +13 градусов.

В Киеве 31 октября ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер до 15-18 метров в секунду и дневная температура около +10...+11 градусов, что немного ниже, чем сегодня.

Центр и восток: переменная облачность и комфортное тепло

В центральных и восточных регионах сохранится сухая погода с переменной облачностью. Дневная температура составит +11...+15 градусов. Осадки маловероятны, а ветер — западный, умеренный, местами порывистый.

Юг: самый теплый регион страны

На юге сохранится самая теплая погода — днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер умеренный, западного направления.

Запад: спокойная осень без осадков

Западная Украина встретит последний день октября сухой и относительно теплой погодой. Дневная температура ожидается в пределах +11...+15 градусов. Ветер — западный, с умеренными порывами.

По словам Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине будет преобладать умеренно теплая осенняя погода без ночных "минусов". Днем температура будет колебаться в пределах +10...+14 градусов, а на юге — на несколько градусов выше.

