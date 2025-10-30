Осінь не здає позицій: жовтень завершується теплом і сонцем, – Діденко

Жовтень в Україні завершується переважно спокійною та комфортною погодою. У більшості регіонів буде сухо, місцями — короткочасні дощі. Температура залишиться помірно теплою, без нічних заморозків.

Північ України: прохолодно і з дощами

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, найвищі шанси на опади — у північних і північно-східних областях. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень коливатиметься від +9 до +13 градусів.

Фото: Скриншот

У Києві 31 жовтня очікується невеликий дощ, рвучкий західний вітер до 15–18 метрів за секунду та денна температура близько +10…+11 градусів, що трохи нижче, ніж сьогодні.

Центр і схід: мінлива хмарність і комфортне тепло

У центральних та східних регіонах утримається суха погода з мінливою хмарністю. Денна температура становитиме +11…+15 градусів. Опади малоймовірні, а вітер — західний, помірний, місцями поривчастий.

Південь: найтепліший регіон країни

На півдні збережеться найтепліша погода — вдень повітря прогріється до +15…+19 градусів. Опадів не прогнозується, вітер помірний, західного напрямку.

Захід: спокійна осінь без опадів

Західна Україна зустріне останній день жовтня сухою та відносно теплою погодою. Денна температура очікується в межах +11…+15 градусів. Вітер — західний, з помірними поривами.

За словами Наталки Діденко, найближчими днями в Україні переважатиме помірно тепла осіння погода без нічних "мінусів". Вдень температура коливатиметься у межах +10…+14 градусів, а на півдні — на кілька градусів вище.

Погодна мапа від Діденко Фото: Скриншот

