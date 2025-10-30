В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: в чем причина

В Киеве временно приспустили главный государственный флаг из-за ухудшения погодных условий. По информации городских властей, полотнище будет оставаться в таком состоянии до стабилизации ситуации.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, решение приняли из-за прогнозируемых порывов ветра, которые, по данным Украинского гидрометеорологического центра, будут достигать 15-20 метров в секунду. В то же время в столице объявлен первый уровень опасности — желтый.

Сообщение КГГА Фото: Скриншот

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" уточнили, что главный флаг страны будет оставаться приспущенным до конца суток 31 октября.

Напомним, что сооружение флагштока имеет высоту почти 90 метров и вес 32 тонны. Размер полотнища составляет 16 на 24 метра. Флаг расположен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" и является одним из символов столицы.

Відео дня

Как сообщал Фокус, в 2023 году, в Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины.

Фокус также писал, что самый большой флаг Украины приспускали в 2021 году.