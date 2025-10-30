У Києві раптово приспустили головний прапор України: у чому причина

У Києві тимчасово приспустили головний державний прапор через погіршення погодних умов. За інформацією міської влади, полотнище залишатиметься у такому стані до стабілізації ситуації.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, рішення ухвалили через прогнозовані пориви вітру, які, за даними Українського гідрометеорологічного центру, сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Водночас у столиці оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Допис КМДА Фото: Скриншот

У комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" уточнили, що головний прапор країни залишатиметься приспущеним до кінця доби 31 жовтня.

Нагадаємо, що споруда флагштока має висоту майже 90 метрів і вагу 32 тонни. Розмір полотнища становить 16 на 24 метри. Прапор розташований на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" і є одним із символів столиці.

