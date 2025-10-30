В Кременчугском РТЦК произошла стрельба: два человека пострадали, — СМИ

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) 30 октября произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Подробности инцидента пока уточняются.

Как сообщил редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев в своем Telegram-канале, стрельба произошла внутри РТЦК, пострадали два человека. Информация об обстоятельствах происшествия и состоянии раненых уточняется.

Публикация редактора "Кременчугской газеты" Олега Булашева в Telegram Фото: Скриншот

Как отмечают в издании "Кременчугский Телеграф", точных данных о пострадавших пока нет.

"Или это военнослужащие, или мобилизованные — пока неизвестно. Более подробной информации о происшествии пока нет", — отмечается в публикации.

Местные телеграмм-каналы также информируют об инциденте, однако официальные данные от правоохранительных органов еще не поступили. В то же время "Кременчугский Телеграф" обратился за комментарием к представителю Полтавского областного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Романа Истомина.

