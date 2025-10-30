У Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина: двоє людей постраждали, — ЗМІ (оновлено)

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 30 жовтня сталася стрільба, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. Подробиці інциденту наразі уточнюються.

Як повідомив редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев у своєму Telegram-каналі, стрілянина сталася всередині РТЦК, постраждали двоє людей. Інформація про обставини події та стан поранених уточнюється.

Публікація редактора "Кременчуцької газети" Олега Булашева у Telegram Фото: Скриншот

Як зазначають у виданні "Кременчуцький Телеграф", точних даних про постраждалих наразі немає.

"Чи це військовослужбовці, чи мобілізовані — наразі невідомо. Більш детальної інформації про подію поки немає", — зазначається в публікації.

Місцеві телеграм-канали також інформують про інцидент, проте офіційні дані від правоохоронних органів ще не надійшли. Водночас "Кременчуцький Телеграф" звернувся за коментарем до речника Полтавського обласного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна.

Стрільба в Кременчуцькому РТЦК — деталі інциденту

UPD — 18:04. За інформацією Полтавського обласного ТЦК та СП, 30 жовтня близько 16:00 поліція супроводжувала до пункту військовозобов’язаного. Під час перевірки документів і обов’язкового огляду чоловік, на питання поліцейського про наявність заборонених предметів, дістав пістолет, переобладнаний із травматичного, і вистрелив кілька разів.

Військові отримали поранення, проте їхньому життю нічого не загрожує — вони перебувають у лікарні. Стрільця затримано, наразі тривають слідчі дії.

Публікація Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook Фото: Скриншот

