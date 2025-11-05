Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто: полиция изъяла дрон для проверки (фото)

БпЛА на крыше авто в Киеве
В Киеве полиция изъяла беспилотный летательный аппарат "Шахед", который киевлянин перевозил на крыше авто | Фото: Полиция Киева

В Киеве на территории жилого комплекса нашли автомобиль с беспилотным летательным аппаратом, который изначально считался потенциально опасным. Специалисты полиции подтвердили, что БпЛА был без боевого заряда и не угрожал гражданам.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, 4 ноября правоохранители обнаружили в социальных сетях публикацию о том, что на крыше автомобиля в столичном жилом комплексе закреплен вражеский беспилотник.

"Вчера в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БпЛА", — говорится в сообщении.

Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Фото: Полиция Киева
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Фото: Полиция Киева
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Фото: Полиция Киева
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Фото: Полиция Киева
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и специалисты-взрывотехники. При осмотре оказалось, что это беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы для жизни и безопасности людей.

Відео дня

Владелец автомобиля, 30-летний киевлянин, который возглавляет местную общественную организацию, пояснил, что планировал передать беспилотник в музей. Полиция изъяла аппарат для проведения дополнительной проверки и устанавливает все обстоятельства инцидента.

До этого, 4 ноября около 22:30, местные телеграм-каналы опубликовали фото автомобиля. Сообщалось, что в Киеве, на территории ЖК "Патриотика", на крыше авто заметили привязанный дрон "Шахед" или "Герань".

Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто
Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Напомним, что 20 октября, в понедельник, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля BMW X3 во дворе одного из многоэтажных жилых домов.

Также Фокус писал, что 23 октября в Киеве на Крещатике произошел пожар. По данным администраторов Telegram-канала "Киев Оперативный", неизвестные привезли резину на автомобиле Opel и подожгли возле здания КГГА.