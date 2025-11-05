Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто: полиция изъяла дрон для проверки (фото)

В Киеве на территории жилого комплекса нашли автомобиль с беспилотным летательным аппаратом, который изначально считался потенциально опасным. Специалисты полиции подтвердили, что БпЛА был без боевого заряда и не угрожал гражданам.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, 4 ноября правоохранители обнаружили в социальных сетях публикацию о том, что на крыше автомобиля в столичном жилом комплексе закреплен вражеский беспилотник.

"Вчера в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БпЛА", — говорится в сообщении.

Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто Фото: Полиция Киева Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто Фото: Полиция Киева Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто Фото: Полиция Киева Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто Фото: Полиция Киева

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и специалисты-взрывотехники. При осмотре оказалось, что это беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы для жизни и безопасности людей.

Відео дня

Владелец автомобиля, 30-летний киевлянин, который возглавляет местную общественную организацию, пояснил, что планировал передать беспилотник в музей. Полиция изъяла аппарат для проведения дополнительной проверки и устанавливает все обстоятельства инцидента.

До этого, 4 ноября около 22:30, местные телеграм-каналы опубликовали фото автомобиля. Сообщалось, что в Киеве, на территории ЖК "Патриотика", на крыше авто заметили привязанный дрон "Шахед" или "Герань".

Киевлянин перевозил "Шахед" на крыше авто Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Напомним, что 20 октября, в понедельник, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля BMW X3 во дворе одного из многоэтажных жилых домов.

Также Фокус писал, что 23 октября в Киеве на Крещатике произошел пожар. По данным администраторов Telegram-канала "Киев Оперативный", неизвестные привезли резину на автомобиле Opel и подожгли возле здания КГГА.