Киянин перевозив "Шахед" на даху авто: поліція вилучила дрон для перевірки (фото)
У Києві на території житлового комплексу знайшли автомобіль з безпілотним літальним апаратом, який спочатку вважався потенційно небезпечним. Фахівці поліції підтвердили, що БпЛА був без бойового заряду і не загрожував громадянам.
Як повідомляє пресслужба поліції Києва, 4 листопада правоохоронці виявили у соціальних мережах публікацію про те, що на даху автівки в столичному житловому комплексі закріплено ворожий безпілотник.
"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", — йдеться в дописі.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та фахівці-вибухотехніки. Під час огляду виявилося, що це безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози для життя та безпеки людей.
Власник автомобіля, 30-річний киянин, який очолює місцеву громадську організацію, пояснив, що планував передати безпілотник до музею. Поліція вилучила апарат для проведення додаткової перевірки та встановлює всі обставини інциденту.
До цього, 4 листопада близько 22:30, місцеві телеграм-канали опублікували фото автомобіля. Повідомлялося, що у Києві, на території ЖК "Патріотика", на даху авто помітили прив’язаний дрон "Шахед" або "Герань".
Нагадаємо, що 20 жовтня, у понеділок, у Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3 у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків.
Також Фокус писав, що 23 жовтня у Києві на Хрещатику сталася пожежа. За даними адміністраторів Telegram-каналу "Київ Оперативний", невідомі привезли гуму на автомобілі Opel і підпалили біля будівлі КМДА.